L’arbitro a Le Iene, la risposta di Rocchi: “Trasparente su tutto”

Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ha risposto alle accuse arrivate in maniera anonima da un arbitro di Serie A alle Iene

Un servizio destinato a far rumore. A Le Iene un arbitro di Serie A denuncia tutto ciò che non va, a suo dire, nella classe arbitrale italiana, sollevando dubbi sull’operato di quelle che un tempo erano le giacchette nere.

A rispondere, in parte, è il designatore Gianluca Rocchi, intervistato da Filippo Roma prima della partenza per Riyadh per la finale della Supercoppa italiana (altro match che ha sollevato molte polemiche per le decisioni arbitrali). L’ex arbitro risponde così al caos che regna intorno al VAR: “Stiamo cercando di spiegare e fare del nostro meglio. Audio Var subito dopo le partite? Non lo so vediamo”.

Sulle accuse mosse dall’arbitro di Serie A relative ai metodi di valutazioni differenti, Rocchi è chiaro: “Lavoriamo in una maniera soltanto per cui non abbiamo grandi problemi. Io sono trasparente con tutti su tutto. Voti truccati? Rispondo per le mie responsabilità. Assolutamente non ci sono dinamiche interne che influiscono sui giudizi”.

L’arbitro a Le Iene, risponde Rocchi

Nel corso dell’intervista, Gianluca Rocchi è ancora più netto nel respingere le accuse relative ai voti arbitrali: “Su questo ti posso garantire, io vado dritto per la mia strada come ho sempre fatto. Lo ha detto un arbitro in attività? È un problema suo, se ha delle prove ce le faccia vedere. Nessun problema. Io, vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto”.

Il designatore poi risponde alla richiesta di maggior trasparenza: “Più di così non so cosa dobbiamo fare, facciamo vedere tutto. Ammettiamo se sbagliamo, più di così, non sappiamo cosa fare”. E stuzzicato ulteriormente sulla frase relative a Inter-Verona (“il rigore glielo hanno dato, ma loro hanno sbagliato”), Rocchi è netto: “Vorremmo una cosa: che venissero valutati per l’errore. Il rispetto per tutti. Non bisogna pensare soltanto alla Serie A, ma anche ad un ragazzino che arbitra e che può avere un problema e che ha una ripercussione dalla Serie A. Poco rispettoso del Verona? No, non ho detto nulla di particolare”.

Nel chiudere l’intervista, Rocchi è invitato a promettere trasparenza definitiva sul Var: “Totale, ma io l’ho sempre fatto; quindi, non è che vi devo promettere quello che sto già facendo.”.