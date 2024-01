Berardi, numeri da brividi con il Sassuolo quest’anno: solo Lautaro e Vlahovic meglio di lui

I numeri impressionanti di Domenico Berardi quest’anno con la maglia del Sassuolo: soltanto Lautaro e Vlahovic meglio di lui.

Sta vivendo un’altra stagione davvero straordinaria Domenico Berardi, con l’attaccante del Sassuolo che è già a quota 9 reti e 3 assist in 16 partite di campionato giocate. Numeri impressionanti per l’attaccante classe 1994 che ormai da tantissimi anni è un vero e proprio punto di riferimento non solo per il suo club, ma anche e soprattutto per la Nazionale, dove ormai è diventato un elemento a dir poco indispensabile.

Il motivo dietro questo enorme successo dell’attaccante neroverde va anche ricercato nel suo sinistro magico, che quest’anno ha trafitto la porta avversaria parecchie volte. Sono tantissimi, però, anche i tentativi per andare al tiro, un dato che certifica il fatto che, anche se non se non riesce ad andare a segno, la sua pericolosità è e rimane ad altissimi livelli sempre: insomma, le difese avversarie, con lui, non possono distrarsi un secondo né tanto meno dormire sonni tranquilli.

Sassuolo, Berardi terzo per tiri tentati in Serie A: la classifica

In questa speciale classifica del numero di tiri tentati in Serie A, infatti, troviamo al primo posto Lautaro Martinez con 27 occasioni, mentre al secondo posto con 25 troviamo Vlahovic della Juventus. Chiude questo podio dei più importanti tiratori proprio Berardi, con 24. Poco distante, invece, è Giroud del Milan con 22, mentre in quinta posizione troviamo Duvan Zapata del Torino a 20.

Una schiera di attaccanti di tutto rispetto che cercano sempre di rendersi davvero pericolosi in ogni occasione, con l’obiettivo di prendere per mano le proprie squadre nella conquista dei tre punti in palio. La punta mancina degli emiliani può e deve essere tra questi, nella speranza che continui a garantire ai suoi questo incredibile rendimento.