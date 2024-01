Maxi squalifica dopo le accuse all’arbitro: 12 giornate e multa

Gli ultimi sono stati giorni di tensioni e polemiche arbitrali. Ieri la Supercoppa Italiana non senza discussioni, mentre nel weekend in Spagna è esploso un caso per Real Madrid-Almeria

In Italia il recente Napoli-Inter di Supercoppa Italiana ha scatenato alcune reazioni e dibattiti sulla direzione arbitrale di Rapuano, suscitando svariate polemiche. In Spagna però la situazione è ancora più incandescente dopo lo scorso fine settimana.

In Liga il mirino è puntato su quanto accaduto tra Real Madrid e Almeria, gara vinta in rimonta per 3-2 dalla squadra di Ancelotti in coda ad una partita folle sotto ogni punto di vista. Nel post partita non è quindi mancata una pioggia di polemiche, legate alle decisioni arbitrali di giornata.

A far discutere, insieme alla prestazione arbitrale di Hernandez Maeso, anche le dichiarazioni fortissime arrivate dopo la gara da Pubill, Edgar e, soprattutto, Gonzalo Melero. Quest’ultimo aveva attaccato: “Abbiamo la sensazione di essere stati derubati. Credo che da fuori non si potesse fare di più. Il rigore, il gol di mano, il gesto, il gol annullato per colluttazione. Se vogliamo essere il miglior campionato del mondo… siamo lontani anni luce. E mi è difficile dirlo, e mi dà fastidio”.

Bufera Melero: può arrivare la maxi squalifica

Parole molto forti quelle di Melero, centrocampista dell’Almeria peraltro nato a Madrid, e che ha espresso tutto il suo sconforto per la gara di domenica. A fargli da eco anche Pubill che si è espresso in termini simili: ” Credo che qualcuno abbia deciso che qui non potevamo vincere e che la partita non poteva finire così, e così è stato”.

Dichiarazioni al veleno che però non sono passate inosservate al Comitato Tecnico Arbitrale che intende segnalare i calciatori dell’Almeria al Comitato di Gara ai sensi dell’articolo 106 del Codice Disciplinare che riguarda le “Dichiarazioni con qualsiasi mezzo circa i componenti del collegio arbitrale o sui componenti degli organismi regolamentari di garanzia”.

Come riportato anche da ‘Onda Cero’ per dichiarazioni di questo genere le sanzioni partono da “4 partite e può arrivare fino a 12 partite di sospensione più una sanzione accessoria compresa tra 601 e 3.005,06 euro”. Un’autentica stangata quindi eventualmente per i calciatori dell’Almeria che rischiano grosso, ed in particolare Melero che ci è andato giù pesante nei confronti della direzione arbitrale.