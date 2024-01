Colpo di scena Mourinho: torna in bianconero

Mourinho può tornare subito in panchina e… in bianconero. L’indiscrezione sull’ex Roma e tutti i dettagli

È iniziata l’era De Rossi in casa Roma. I tifosi giallorossi, alla prima del neo allenatore, hanno salutato ed omaggiato anche Josè Mourinho dopo il ribaltone in panchina deciso dai Friedkin.

Per il tecnico portoghese si parla già della prossima panchina e delle possibili destinazioni. L’Arabia Saudita è già in pressing, come svelato dal giornalista arabo Turki Alghamdi ai microfoni di Calciomercato.it. Del futuro dello ‘Special One’ ha parlato anche il suo agente, Jorge Mendes: “Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni. I titoli vinti parlano per lui, non è un tecnico qualsiasi. Si tratta di un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club”.

I club arabi hanno già bussato alla porta dell’allenatore portoghese: “Mourinho ha avuto l’opportunità di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma”. Ma non solo l’Arabia.

Mourinho, spunta anche il Newcastle: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, anche il fondo arabo PIF starebbe pensando a Mourinho ma per il Newcastle. Possibile ritorno in Premier League per l’ex Chelsea, Manchester United e Tottenham.

La stagione di Eddie Howe non sta convincendo la proprietà dei ‘Magpies’, che potrebbe così approfittare dell’esonero da parte della Roma che ha liberato Josè Mourinho. Il Newcastle è arrivato quarto nel girone di Champions del Milan ed occupa attualmente la decima posizione in Premier con una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive.