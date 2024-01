Benzema fuori squadra, è rottura totale: addio imminente

L’attaccante francese, dopo aver abbandonato la squadra lo scorso dicembre, non verrà reintegrato nell’organico

L’avventura di Karim Benzema all’Al-Ittihad si può considerare già conclusa. La rottura tra il centravanti francese e il club saudita sembra essere totale, dopo gli avvenimenti delle ultime settimane. A rendere definitiva la scelta di un addio sarebbe stato il tecnico Marcelo Gallardo, deciso a rinunciare all’ex Pallone d’Oro per il resto della stagione.

La notizia si è diffusa rapidamente questa mattina dopo le indiscrezioni riportate da ‘Arriyadiyah’ in Arabia Saudita. Il tecnico argentino ex River Plate, da qualche mese alla guida dell’Al-Ittihad, avrebbe confermato la sua scelta di tenere fuori squadra Benzema nonostante le forti pressioni da parte della società nei suoi confronti. L’allenatore non ha infatti gradito l’atteggiamento mostrato dall’attaccante lo scorso dicembre, dopo la brutta sconfitta contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

In quell’occasione, dopo essere stato fortemente contestato da tutto l’ambiente per un atteggiamento quasi rinunciatario per niente gradito alla tifoseria, Benzema aveva abbandonato improvvisamente il ritiro della squadra senza giustificare le ragioni della sua assenza. Dopo qualche settimana di vacanza, inoltre, il francese si è presentato con qualche giorno di ritardo rispetto al raduno fissato da Gallardo, spiegando di essere rimasto bloccato alle Isole Mauritius per via di un ciclone.

Calciomercato, Benzema sul mercato: la scelta di Gallardo

A questo punto, sul futuro di Karim Benzema non rimane che una sola via, vale a dire quella della cessione.

Per ragioni economiche legate al suo ingaggio faraonico con l’Al-Ittihad, un suo ritorno in Europa – anche solo in prestito – non è di facile realizzazione. Così, tra le ipotesi valutate dal club, vi sarebbe l’intenzione di lasciarlo partire subito in prestito ad un altro club della Saudi Pro League. Nonostante alcuni approcci tentati da Chelsea, Arsenal e Lione, questa sembra essere la miglior soluzione per tutte le parti in causa. Nonostante le voci riportate da Sebastien Frey nei giorni scorsi su TV Play, appare in questo momento improbabile un tentativo da parte dell’Inter nei confronti di Benzema.