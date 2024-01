Angelino in Serie A: colpo legato all’addio

Il Torino di Ivan Juric guarda all’estero per potenziare la corsia di sinistra. Mirino su Angelino del Galatasaray: le ultime sull’affare

Archiviata la Supercoppa Italiana è tempo di tornare a valutare le tematiche legate al campionato di Serie A. Il Torino di Juric, che naviga saldamente a metà classifica vorrebbe provare ad alzare al tiro, e potrebbe provare a farlo anche attraverso il calciomercato.

Nel mirino del club di Urbano Cairo sarebbe finito Angelino, terzino sinistro di proprietà del Lipsia ma in prestito al Galatasaray. Il club turco avrebbe deciso di non riscattarlo, e dunque per lo spagnolo potrebbero spalancarsi le porte di un futuro differente.

Anche la Serie A nel destino del classe 1997 per il quale però c’è anche la concorrenza del Marsiglia. Inoltre l’affare Angelino in entrata a Torino potrebbe essere legato ad una possibile uscita di Soppy per sfoltire i ranghi sugli esterni di Juric. 19 presenze con un gol e un assist per l’ex City che potrebbe affacciarsi anche alla Serie A.