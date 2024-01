Thiago Motta come Guardiola: il dato che renderà euforici i tifosi del Bologna

Il dato che avvicina Thiago Motta a Guardiola: i numeri da sogno del suo Bologna fanno incantare tutti i tifosi felsinei.

C’è un dato davvero molto importante ed allo stesso tempo interessante di questo Bologna che non sta soltanto facendo sognare tutti i tifosi dei felsinei, ma anche tutti gli appassionati del bel calcio e del bel gioco. Stiamo parlando di una statistica sulla quale i grandi esperti si dividono in due fazioni: c’è chi, da una parte, sostiene che sia la base per vincere e chi, invece, dall’altra parte, ritiene che sia un dato fine a sé stesso.

La verità, come sempre, sta nel mezzo: se non contestualizzato, infatti, il dato relativo al possesso palla non dice sostanzialmente nulla, tuttavia racconta moltissimo dell’idea di gioco dell’allenatore in questione. In tal senso, i rossoblu dell’italo-brasiliano, seconda miglior squadra per possesso palla di tutta la Serie A dietro il Napoli di Walter Mazzarri, sono riusciti a trasformare questo dato, sicuramente importante, in un vero e proprio punto di forza. Lo dicono i risultati.

Bologna, il Tiki Taka di Thiago Motta incanta: i numeri

I numeri di questo Bologna parlano chiaro: seconda miglior squadra in assoluto di tutta la Serie A per possesso palla, di poco inferiore a quello del Napoli che, tuttavia, non sta vivendo la sua miglior stagione. Dietro i felsinei ci sono, infatti, vere e proprie corazzate come Juventus, Milan e Fiorentina, sulla carta, ad inizio stagione, decisamente più ‘attrezzate’ per fare la differenza e cercare di combattere per i primi posti in classifica ed uno slot in Europa.

Adesso tutto è cambiato: il Bologna è una realtà di quest’annata in Italia e, se continuerà così, sicuramente potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni, si spera, anche in competizioni europee.