Sapete chi è il giocatore più aggressivo della Serie A? Non lo indovinereste mai

Sapete chi è il giocatore più aggressivo di tutta la Serie A? Ecco il nome che nessuno avrebbe mai immaginato di leggere.

Ci sono giocatori che fanno della tecnica la loro skill più importante, mentre ce ne sono altri che fanno della prestanza fisica il proprio punto di forza. Ce ne sono alcuni, invece, che cercano di abbinare queste due qualità, andando a creare il mix perfetto che ogni allenatore sogna di avere all’interno della propria rosa. Se a tutto questo ci abbiniamo un quantitativo enorme di aggressività, andando sempre a ‘ringhiare’ sugli avversari per andare a recuperare ogni pallone, ecco che abbiamo un elemento indispensabile per ogni squadra, quello che non può mai mancare.

Questo sembra proprio essere il caso di colui che, dati alla mano, è il giocatore più aggressivo di tutta la Serie A, un centrocampista che ha dimostrato, partita dopo partita, di essere davvero uno degli elementi indispensabili per il suo allenatore, Marco Baroni, dal momento che, quando può, difficilmente si prova di lui. Quest’anno è già sceso in campo ben 17 volte andando a segnare anche un gol ma, soprattutto, fornendo tre importanti assist per i suoi compagni. Ecco di chi stiamo parlando.

Verona, Duda il giocatore più aggressivo della Serie A

Il giocatore più aggressivo di tutta la Serie A è Ondrej Duda, centrocampista slovacco arrivato in estate all’Hellas Verona del Colonia. Classe 1994, infatti, il ragazzo ha dimostrato una dote tecnica importante ma, soprattutto, una cattiveria agonistica davvero senza eguali che lo hanno reso, dati alla mano, colui che tutti gli attaccanti avversari non vorrebbero mai incontrare. Grazie alla sua personalità in campo, infatti, è riuscito a tenere dietro di sé anche un elemento davvero molto importante come Paredes della Roma e non solo.

Grazie al suo spirito di sacrificio ed alla sua dedizione, infatti, il 29enne ha dimostrato, fin dal primo istante, la voglia di spendersi per la propria maglia senza mai risparmiare le energie. Da ammirare.