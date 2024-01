PAGELLE e TABELLINO Napoli-Inter 0-1: Lautaro non tradisce, Simeone ingenuo

Voti, pagelle e tabellino di Napoli-Inter, finale della Supercoppa Italiana a Riyadh. Trionfo nerazzurro firmato dal solito Lautaro Martinez

L’Inter suda e non brilla, ma alla fine trionfa in quel di Riyadh per la terza volta consecutiva in Supercoppa. Lautaro Martinez è una sentenza e regala un altro trofeo a Simone Inzaghi.

Napoli beffato nel recupero dal ‘Toro’ argentino, che sfrutta al meglio da pochi passi il servizio al bacio dell’impeccabile Pavard. Thuram per una volta non fa la voce grossa, Barella è nervoso e salterà per squalifica il match di campionato contro la Fiorentina. Capitan Di Lorenzo è un leone nello scacchiere di Mazzarri, mentre il ‘Cholito’ Simeone è il protagonista in negativo con il rosso per doppia ammonizione che lascia in dieci il Napoli nel momento decisivo della sfida.

NAPOLI

Gollini 6,5

TOP Di Lorenzo 7 – Chiude tutte le linee di passaggio che arrivano dalle sua parti, si trova uno come Thuram che prova a scoprire i suoi eventuali problemi da centrale. Il capitano azzurro mette il bavaglio al francese e completa una gara leonina fino al gol di Lautaro

Rrahmani 6,5

Juan Jesus 5,5

Zerbin 6 (58 Ostigard 6,5)

Lobotka 6,5

Cajuste 5,5 (74′ Raspadori 5,5)

Mazzocchi 6 (74′ Mario Rui 6)

Politano 6 (70′ Lindstrom 6)

Kvaratskhelia 6,5 – (70′ Gaetano 6)

FLOP Simeone 4,5 – Il primo giallo è estremamente opinabile. Però, una volta gravato di una decisione tale, commettere quel fallo in un segmento di campo non pericoloso vanifica una partita di lotta e sacrificio

Allenatore Mazzarri 6,5 – Napoli arcigno e che imbriglia la corazzata Inter, fino all’ingenua espulsione di Simeone. Si arrabbia a più riprese per le decisioni arbitrali: avrebbe meritato maggior fortuna per la prova fornita dalla sua squadra

INTER

Sommer 6,5

Pavard 7,5

De Vrij 5,5 (62′ Carlos Augusto 6)

Acerbi 6

Darmian 6

FLOP Barella 5 – Irriconoscibile rispetto al giocatore ammirato tre giorni fa. Spinge a intermittenza e manca di lucidità nelle zone calde del campo. Come spesso gli capita eccede nelle proteste e rimedia un giallo pesante che gli farà saltare la trasferta di campionato a Firenze (62′ Frattesi 6,5)

Calhanoglu 6,5

Mkhitaryan 6

Dimarco 6 (81′ Arnautovic 6)

Thuram 5,5 (81′ Sanchez 7)

TOP Lautaro Martinez 8 – È sempre il ‘Toro’ a metterci la firma, anche nelle serate più complicate. Non è brillante come tutta l’Inter, ma da vero leader e trascinatore sprona i compagni ad andare oltre l’ostacolo. Firma il 21° centro di una stagione finora stratosferica e alza nel cielo di Riyadh il primo trofeo da capitano (94′ Bisseck SV)

Allenatore: Inzaghi 7 – Non è la solita Inter, che fatica a creare occasioni e a eludere la fitta ragnatela preparata dal Napoli. Simeone lo aiuta e il tecnico piacentino sfrutta l’occasione grazie al solito Lautaro Martinez. Stavolta vince alla Allegri, di corto muso. Mette in bacheca la terza Supercoppa con l’Inter, la quinta totale: nessuno come lui

Arbitro: Rapuano 5

Il tabellino di Napoli-Inter: Pavard impeccabile, leone Di Lorenzo

NAPOLI-INTER 0-1

92′ Lautaro Martinez

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi (74′ Mario Rui), Cajuste (74′ Raspadori), Lobotka, Zerbin (58′ Ostigard); Politano (70′ Lindstrom), Kvaratskhelia (70′ Gaetano); Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Zielinski, Ngonge, D’Avino, Gioielli. Allenatore: Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (62′ Carlos Augusto), Acerbi; Darmian, Barella (62′ Frattesi), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (81′ Arnautovic); Thuram (81′ Sanchez), Lautaro Martinez (93′ Bisseck). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Bastoni, Sensi, Klaassen, Buchanan, Asllani, Stabile, Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Rapuano (sez. Rimini)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Rrahmani (N), Calhanoglu (I), Zerbin (N), Simeone (N), de Vrij (I)Barella (I), Mazzarri (N, dalla panchina), Gaetano (N), Lautaro Martinez (I)

Espulsi: Simeone (N)

Note: recupero 2′ e 5′