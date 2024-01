Niente Milan: non ha superato le visite mediche

Il Milan vuole regalare un altro colpo a Pioli in questa finestra del mercato: l’indiscrezione sulle visite mediche non superate con la società rossonera

Non è ancora finito il mercato del Milan, a caccia di un nuovo difensore per completare la campagna acquisti di Stefano Pioli nonostante il ritorno di Gabbia e l’arrivo di Terraciano.

Nei radar della società rossonera è finito negli ultimi tempi anche Nordi Mukiele, in uscita dal Paris Saint-Germain dove viene utilizzato con il contagocce da Luis Enrique. Sulle tracce del giocatore c’è anche il Bayern Monaco, che al pari di Mukiele tratta inoltre Trippier del Newcastle. Stando al magazine tedesco ‘Kicker’, l’eclettico difensore francese avrebbe già svolto per contro del Milan una parte dell’iter medico, tuttavia non superandole.

Calciomercato Milan, smentite sulle visite di Mukiele

Mukiele infatti non avrebbe superato le visite mediche con il Milan, che ha quindi abbandonerebbe definitivamente la pista che porta all’attuale difensore del PSG.

Scenario questo che interesserebbe di riflesso anche il Bayern, che come il Milan virerebbe adesso su altri obiettivi. Nonostante l’indiscrezione sulle presunte visite mediche effettuate e non superate da Mukiele non trova conferme all’interno del club rossonero. Il 26enne difensore è sotto contratto fino al 2027 con il Paris Saint-Germain, ma non rientra nei piani di Luis Enrique che lo ha utilizzato soltanto in cinque partite da titolare in tutte le competizioni. Il Milan intanto continua a guardare con interesse a Brassier e Lenglet, mentre nelle ultime ore al ‘Diavolo’ è stato proposto anche Godfrey come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it.