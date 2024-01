Napoli-Juve, duello di mercato: scintille Giuntoli-De Laurentiis

Napoli e Juventus potrebbero dar vita ad un duello di mercato: entrambe le società seguono un giovane talento

Gennaio è da sempre un mese importante a livello calcistico: le società infatti cercano di rinforzare le proprie squadre in modo da affrontare, nel migliore dei modi, la seconda parte di stagione. In Italia sono diversi i club a muoversi in questa sessione invernale di mercato: tra i più attivi troviamo Juventus e Napoli.

I bianconeri, grazie alla vittoria in casa del Lecce, hanno scavalcato l’Inter (con una partita in meno) e stanno dimostrando di poter dire la loro fino all’ultima giornata. Vlahovic e compagni, non avendo l’impegno europeo, possono concentrarsi al meglio sul campionato e questo aspetto può fare la differenza in un testa a testa a dir poco avvincente.

Discorso diverso per il Napoli: i partenopei non si aspettavano tutte queste difficoltà dopo la vittoria dello scudetto. Squadra fuori dalla corsa al titolo già a dicembre ed eliminata dalla Coppa Italia. La società, per dare una scossa all’ambiente, ha deciso di esonerare Garcia e affidare la guida tecnica a Mazzarri: il tecnico, tornato dopo dieci anni, ha bisogno di innesti importanti così da rientrare in corsa per il quarto posto e tentare l’impresa in Champions League contro il Barcellona.

Sono diversi i giocatori arrivati a Napoli ma la sensazione è che la società possa continuare ad investire da qui alla fine del mercato: occhio ad un possibile duello proprio con la Juventus. I bianconeri non hanno la stessa esigenza dei partenopei ma vogliono cogliere al volo possibili occasioni per avere, in futuro, una rosa di assoluta qualità. Entrambi i club, stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, stanno monitorando con estrema attenzione Semih Kılıcsoy e manderanno degli scout a visionare da vicino il ragazzo impegnato, nella giornata di domani, nel match tra il suo Besikats e l’Adana Demirspor (calcio d’inizio ore 18.00).

Napoli e Juve, occhi su Kilicsoy: possibile duello di mercato

Il classe 2005 è un giocatore tatticamente molto duttile: ama partire dall’esterno di sinistra per utilizzare nel migliore dei modi il suo piede preferito, il destro ma può essere impiegato anche sull’altra corsia o come prima punta. In stagione ha disputato, tra tutte le competizioni, diciassette partite realizzando sei gol e un assist. Giocatore molto interessante abile nel saltare l’uomo e in grado di essere incisivo nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Per le sue caratteristiche si sposerebbe meglio nel sistema di gioco del Napoli che ama scendere in campo con il 4-3-3. Per quanto riguarda la Juventus, invece, sembra difficile vedere il ragazzo come esterno a tutta fascia nel 3-5-2; più probabile, grazie ad un tecnico come Allegri, vederlo sotto punta così da sfruttare al meglio le sue qualità. Al momento però si tratta solamente di suggestioni: bianconeri e partenopei osservano l’attaccante ma non è ancora tempo di parlare di una vera e propria trattativa.