PAGELLE e TABELLINO Lecce-Juventus 0-3: Vlahovic letale, che sciagura Miretti

Voti, pagelle e tabellino di Lecce-Juventus, match del ‘Via del Mare’ valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. La doppietta dello scatenato Vlahovic e il gol di Bremer lanciano la squadra di Allegri

La Juventus balza in vetta alla classifica e lancia un chiaro segnale alla rivale Inter, impegnata domani nella finale di Supercoppa in Arabia Saudita.

I bianconeri di Allegri alzano i giri del motore nella ripresa, grazie al solito Dusan Vlahovic: momento magico per il numero nove e altra doppietta dopo i sigilli da tre punti contro il Sassuolo. Bremer è un muro e nel finale firma il tris, l’unico a deludere in casa Juve è il disastroso Miretti. Il Lecce paga le disattenzioni difensive (Baschirotto su tutti) e il frizzante Almqvist è troppo solo davanti.

LECCE

Falcone 5,5

Gendrey 5

Pongracic 5

Baschirotto 4,5

Gallo 5,5 (66′ Dorgu 5,5)

Kaba 5,5

Ramadani 6

Gonzalez 5 (61′ Blin 5)

Almqvist 6,5 (72′ Sansone 5)

Kristovic 6 (72′ Piccoli 5)

Oudin 5 (65′ Pierotti 5,5)

Allenatore: D’Aversa 5 – Primo tempo di lotta e sacrificio, per un’ora abbondante il Lecce tiene testa al ben più quotato avversario e soffre il giusto. Il vantaggio di Vlahovic cambia la storia e da quel momento i salentini naufragano sotto i colpi della nuova capolista del campionato.

TOP LECCE: Almqvist 6,5 – Punge sulla destra, facendo sudare le proverbiali sette camicie a Danilo. Quando accelera mette paura, costringendo Bremer alle maniere forti. Predica però nel deserto nel tridente salentino.

FLOP LECCE: Baschirotto 4,5 – Vlahovic tiene sotto scatto il colosso di casa e il compagno di reparto Pongracic. Distrazione fatale sul vantaggio bianconero, ma in generale perde il duello (anche fisico) con lo scatenato centravanti serbo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6,5

Bremer 7,5

Danilo 6,5

Cambiaso 7 (82′ Alex Sandro SV)

McKennie 7

Locatelli 6,5

Miretti 4,5 (57′ Weah 6,5)

Kostic 6,5 (74′ Iling-Junior 6,5)

Yildiz 7 (74′ Milik 6)

Vlahovic 8

Allenatore: Allegri 7,5 – Tre gol e 300 vittorie in Serie A per il tecnico livornese. La Juventus parte bene, poi si affloscia un po’ e fatica di fronte a un Lecce arcigno e pieno di ardore. Legge bene la partita e saggiamente fa la mossa giusta: fuori il disastroso Miretti e con Cambiaso mezzala la ‘Vecchia Signora’ cambia marcia. Ultima mezz’ora da grande squadra, tre gol che agitano il sonno nel ritiro saudita dell’Inter di Inzaghi. Sta facendo performare al massimo la sua Juve e per la terza volta consecutiva lascia in soffitta il corto muso.

TOP JUVENTUS: Vlahovic 8 – Letale e ancora decisivo. Momento magico per il centravanti serbo, che capitalizza in oro ogni pallone toccato in area di rigore. Seconda doppietta della settimana e doppia cifra in stagione (6 reti nelle ultime cinque partite). Adesso lascia il segno, eccome. È lui l’anti-Lautaro.

FLOP JUVENTUS: Miretti 4 – Solo nel primo tempo perde 13 palloni, un’enormità. Le cose non migliorano dopo l’intervallo, quando spreca un contropiede invitante. Allegri lo toglie dal campo e la Juve cambia marcia: non è solo una casualità.

Arbitro: Doveri 6,5

Il tabellino di Lecce-Juventus: Bremer insuperabile, Baschirotto naufraga

LECCE-JUVENTUS 0-3

59′ e 68′ Vlahovic; 85′ Bremer

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (65′ Dorgu); Kaba, Ramadani, Gonzalez (61′ Blin); Almqvist (72′ Sansone), Krstovic (72′ Piccoli), Oudin (65′ Pierotti). A disposizione: Brancolini, Samooja, Venuti, Berisha, Strefezza. Allenatore: D’Aversa

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (82′ Alex Sandro), McKennie, Locatelli, Miretti (57′ Weah), Kostic (74′ Iling-Junior); Yildiz (74′ Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri

Arbitro: Doveri (sez. Roma)

VAR: Valeri

Ammoniti: McKennie (J), Kaba (L)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 3′