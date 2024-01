Insulti razzisti a Maignan, attacco in diretta: "Co....ni"

Dopo gli insulti razzisti subiti da Maignan nel corso di Udinese-Milan, si è accesa la polemica in diretta: “Ecco cosa avrei fatto”

La 21esima giornata di Serie A verrà ricordata più per quello che è successo sugli spalti piuttosto per quanto accaduto in campo, con la Juventus che ha momentaneamente superato l’Inter in vetta alla classifica. Udinese-Milan è stata teatro dell’ennesimo episodio di razzismo, questa volta nei confronti di Mike Maignan, con l’arbitro costretto ad interrompere momentaneamente la partita.

Dopo la fine del match, la dirigenza dei Friulani ha spiegato che si è messa a disposizione delle autorità e che gli autori dei beceri insulti razzisti verranno individuati. Si è subito aperto anche il dibattito mediatico riguardo a quello che sarebbe giusto fare quando si verificano episodi di natura razzista e quando si individuano gli autori. Negli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha proposto un metodo duro per contrastare l’ignoranza di certe persone.

Di Canio attacca i razzisti sul caso Maignan: “Sono degli ignoranti”

L’ex capitano della Lazio si è mostrato rabbioso nei confronti dei tifosi che hanno rivolto insulti razzisti all’indirizzo di Mike Maignan nel corso di Udinese-Milan: “L’Udinese è una delle squadre più multietniche e con più giocatori di colore. Io se fossi stato in un dirigente dell’Udinese, in Balzaretti ad esempio, avrei chiamato Success, Kabasele e altri giocatori di colore e li avrei portati sotto la curva. Poi avrei detto ‘Coglioni, fatelo adesso'”.

Di Canio, poi, ha continuato: “Quando segnano esultano pure, sono proprio coglioni oltre che razzisti. Maignan è stato anche bravo e onesto, non ha fatto il teatrino, ha detto che non era la curva, ma era qualcuno. È uscito per dignità e per decenza”. Anche Maresca, che ha arbitrato la partita, ha espresso la propria solidarietà per Maignan, oltre ad aver applicato il regolamento alla perfezione durante il match. Di Canio, intanto, ha mandato un messaggio chiarissimo e diretto a tutti coloro che si rendono protagonisti di questi episodi negli stadi.