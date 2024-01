Doppia tegola per Napoli e Inter: rosso diretto, reazione choc Mazzarri

L’ammonizione costa caro per il titolarissimo dell’Inter: era diffidato ed è stato ammonito. Salterà dunque la sfida contro la Fiorentina. Espulso un calciatore del Napoli

Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato giocato su alti ritmi, anche la seconda frazione di gioco della finalissima di Supercoppa tra Napoli ed Inter sta mostrando contenuti tecnici ed agonistici di rilievo. Una volta archiviato il confronto con gli Azzurri, però, la compagine di Inzaghi sarà chiamata a rispondere in campionato all’ultima vittoria della Juventus.

A tal fine il confronto con la Fiorentina rappresenterà un autentico banco di prova. In occasione della trasferta di Firenze, però, Inzaghi dovrà fare a meno di Barella. Il centrocampista nerazzurro, che era diffidato, è stato ammonito al 54′ dopo aver protestato all’indirizzo di Rapuano per un intervento su Cajuste sanzionato dal direttore di gara. A stretto giro di posta è poi arrivata l’espulsione per Simeone. L’attaccante del Napoli, già ammonito, ha rifilato un pestone ad Acerbi, meritandosi quindi la seconda ammonizione. Uscendo dal campo, Simeone è apparso sostanzialmente incredulo, non capacitandosi per quanto successo. Veementi le proteste di Mazzarri, che si è lamentato in maniera accesa con il quarto uomo.