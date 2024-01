Napoli-Inter, KO in allenamento: finale a rischio

La finale Napoli-Inter di Supercoppa italiana che si disputa a Riad potrebbe perdere un protagonista: le ultime dall’Arabia

Alla vigilia del match gli allenatori provano a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e studiano schemi e tatticismi per mettere in difficoltà il tecnico avversario. Mazzarri ha confermato il recupero di qualche calciatore, infortunato già prima della semifinale contro la Fiorentina. Cajuste e Zielinski recuperano, in forse Demme.

L’Inter, invece, ha perso Calhanoglu. O meglio, bisognerà ancora attendere le prossime ore per capire se il turco riesca a stringere i denti per disputare l’incontro con il Napoli. L’ex Milan, infatti, è uscito anzitempo dal campo contro la Lazio per un problema muscolare. Niente di preoccupante, ma in queste condizioni Inzaghi eviterà di farlo giocare e rischiare un infortunio più serio.

Chi preoccupa, però, è Bastoni. Infatti, nell’allenamento odierno, il difensore dell’Inter e della Nazionale ha abbandonato il terreno di gioco in anticipo: ecco che cos’è successo.

Inter, Bastoni si allena a parte: le ultime

Torna a disposizione Mkahitaryan, ma Inzaghi rischia di perdere il suo titolare Bastoni. Il difensore nerazzurro ha svolto allenamento in parte in gruppo e in parte personalizzato, a bordocampo, su una cyclette. Dall’Arabia si parla di un affaticamento muscolare, che potrebbero rendere indisponibile il centrale dell’Inter.

Il numero 95 non ha disputato tutta la gara contro la Lazio, ma è stato risparmiato per una buona mezzora. Dunque, al suo posto scalpita De Vrij che potrebbe essere lanciato dal primo minuto e affrontare il temibile tridente del Napoli.Solo nelle prossime ore si valuteranno al meglio le condizioni di Bastoni e domani, a pochi istanti dalla sfida, il mister scioglierà i dubbi di formazione.

Nel frattempo Zhang ha avuto modo di salutare i suoi calciatori, nonostante non sia partito per l’Arabia. Il presidente dell’Inter ha videochiamato la squadra prima dell’allenamento odierno e ha mostrato vicinanza al gruppo, in vista di un’ennesima finale sotto la sua gestione. Vietato fallire. Anche perché Inzaghi sta inseguendo il record di Supercoppe vinte in Italia.