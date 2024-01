Bastoni da prova tv: ecco cosa dice il regolamento

Sogliano è andato giù duro nel post di Inter-Verona: “Grossa mancanza di rispetto. Impossibile che in sala Var non abbiano visto”

Il post Inter-Verona è tutto focalizzato sull’episodio che ha cambiato la partita in favore dei nerazzurri, ovvero il gol del 2-1 siglato da Frattesi al ’93. Come mostrano le immagini, a inizio azione Bastoni rifila una gomitata a Duda, il quale va subito a terra rimanendoci fino al tap-in vincente della mezz’ala di Inzaghi.

Il Ds scaligero Sogliano è andato all’attacco, parlando di grossa mancanza di rispetto nei confronti del Verona: “Impossibile che in sala Var non abbiano visto“, ha sottolineato il dirigente veronese.

🤬 SOGLIANO ESPLODE NEL POST PARTITA! 🗣 Il direttore sportivo del #Verona attacca a DAZN: “Impossibile non vederlo al VAR e non annullare il gol. È impossibile. O c’è dell’altro? Questo non è un errore secondo me!” #InterVerona pic.twitter.com/SLeUrgdkug — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 6, 2024

Ma il gesto di Bastoni, sfuggito a Fabbri o giudicato non falloso dallo stesso direttore di gara, è da prova tv? No, con il regolamento che in questi casi parla molto chiaro: un episodio può diventare da prova televisiva solamente se non è stato visto sia dall’arbitro che, appunto, dal Var.