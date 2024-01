Napoli, dopo Popovic ne salta un’altra

Rischia di saltare un altro affare per il Napoli: le prossime ore saranno decisive

Dopo il caso di Matija Popovic, rischia di saltare un’altra trattativa di calciomercato per il Napoli in queste ore.

Non solo Matija Popovic: tra Napoli e Frosinone c’è un altro nome in ballo in questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Alessio Zerbin, attaccante classe ’99, protagonista nella semifinale di Supercoppa italiana con una doppietta realizzata contro la Fiorentina.

Il giocatore ex Frosinone e Pro Vercelli dovrebbe fare ritorno in terra ciociara, ma il condizionale è d’obbligo, almeno secondo le dichiarazioni rilasciate dal responsabile dell’area tecnica dei giallazzurri, Guido Angelozzi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Frosinone e Cagliari.

Zerbin al Frosinone, parla Angelozzi

In merito al mancato trasferimento di Popovic (i ciociari hanno esaurito gli slot per giocatori extracomunitari), Angelozzi ha ammesso: “È stato un mio errore, ho sbagliato i miei calcoli. Pensavo di avere il posto da extra UE ma mi sbagliavo”.

E in merito all’affare Zerbin, Angelozzi ha tergiversato: “Non lo so”. Ad ogni modo, a partire da stasera il dirigente del Frosinone tornerà “a pensare al mercato”, assicurando che “Zerbin o qualcun altro arriverà sicuramente”.