Serie A, Frosinone-Cagliari 3-1 | La cronaca del match

Lunch match della ventunesima giornata di campionato, Frosinone-Cagliari verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

La vittoria della Roma di De Rossi contro il Verona offre una grande occasione a due ex giallorossi come Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri. In caso di successo nell’anticipo delle 12.30 della seconda giornata di ritorno di Serie A, Frosinone e Cagliari si porterebbero rispettivamente a più cinque e a più quattro dal terzultimo posto, occupato proprio dagli scaligeri.

Protagonista di una prima fase di stagione sorprendente, la squadra ciociara sta attraversando un momento nefasto, ben evidenziato dalle cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Fare punti in uno scontro diretto diventa così di vitale importanza per Soulé e compagni, ma lo è ancor di più per la squadra sarda, in svantaggio di un punto sui rivali odierni. La vittoria per 2-1 contro il Bologna ha interrotto un digiuno di successi che durava da cinque gare e i rossoblu proveranno a dare continuità al successo della scorsa settimana. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Frosinone-Cagliari

FROSINONE (4-3-2-1): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Gelli; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Reinier; Cheddira. All. Di Francesco

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Makoumbou, Prati, Sulemana; Viola, Nandez; Petagna. All. Ranieri

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus 49, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza 25, Genoa 22, Lecce 21, Sassuolo e Frosinone 19, Cagliari e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli 13, Salernitana 12 Una partita in più *