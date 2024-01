Telenovela Popovic: adesso c’è Galliani in prima fila | CM.IT

Niente Frosinone per Popovic: il Napoli ora lo propone al Monza, che sta valutando l’opportunità di tesserare il baby attaccante serbo

Nuovo colpo di scena nella telenovela su Matija Popovic. È saltato infatti il prestito al Frosinone del talento serbo, che ieri a Roma aveva superato le visite mediche con il Napoli.

Il club partenopeo era pronto a girarlo al Frosinone che, come gli azzurri campioni d’Italia, si è reso conto però soltanto in secondo momento di non avere slot liberi per i giocatori extracomunitari. Morale: il Napoli adesso è a caccia di un nuovo club per rilevare in sinergia il cartellino del classe 2006, ‘parcheggiandolo’ in un’altra formazione del campionato di Serie A prima di farlo sbarcare in estate a Castel Volturno. In prima fila ora, dopo l’ultimo ribaltone, c’è il Monza per assicurarsi fino al termine della stagione il gioiello svincolatosi dal Partizan Belgrado. Come raccolto da Calciomercato.it arrivano conferme sull’interesse dei brianzoli per Popovic, con il Ceo Galliani che sta considerando la possibilità di tessere il baby attaccante.

Calciomercato Napoli, soluzione Monza per ‘parcheggiare’ Popovic

Il Napoli e gli agenti di Popovic sono alla ricerca di una soluzione dopo il mancato approdo del serbo a titolo temporaneo al Frosinone.

Il 18enne talento è stato così proposto al Monza, che adesso sta riflettendo sulla possibilità di ingaggiare per i prossimi sei mesi il giocatore. Galliani e Palladino valuteranno l’opportunità dopo la trasferta di Empoli e se convertire l’idea Popovic in qualcosa di più concreto per la compagine biancorossa. L’attaccante serbo andrebbe ad arricchire il reparto offensivo dell’allenatore campano, orfano del lungodegente Caprari e del ‘Pupu’ Gomez (sospeso per la vicenda doping) e che ha registrato la scorsa settimana l’arrivo di Daniel Maldini. La società brianzola, a differenza del Frosinone, può accogliere in rosa un nuovo calciatore extracomunitario e nei prossimi giorni darà una risposta alla dirigenza del Napoli, al momento impegnata in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa. Il piano B sarebbe il Verona, club come noto in eccellenti rapporti con De Laurentiis.

Per Popovic, sbarcato da circa due settimane in Italia, era già sfumato il trasferimento al Milan e in Serie A era stato proposto anche alla Juventus.