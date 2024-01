Mourinho resta in Serie A: fissato l’incontro col presidente, c’è la data

Dopo l’esonero da allenatore della Roma, José Mourinho è pronto a rimettersi in gioco in Serie A

Un incontro imminente tra il tecnico portoghese e il presidente del club deciso a puntare sullo Special One per l’immediato futuro.

Ha del clamoroso l’indiscrezione rilanciata dal Times, autorevole quotidiano britannico secondo cui nei prossimi giorni José Mourinho, esonerato da allenatore della Roma nei giorni scorsi, incontrerà il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo l’inatteso licenziamento da parte della Roma, infatti, lo Special One sarebbe intenzionato a tornare subito in gioco e già nel corso della prossima settimana potrebbe incontrare il patron del club campione d’Italia.

Del resto, come documentato da alcune fotografie apparse nelle scorse ore, José Mourinho è rimasto a Roma, come documentato da alcune fotografie scattate per strada. Corteggiato anche dagli arabi dell’Al-Shabab, l’intenzione del tecnico portoghese sarebbe quella di restare in Europa, preferibilmente in Italia. Secondo il Times, dunque, lo Special One sarebbe pronto a incontrare il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis per discutere di futuro e di un possibile ingaggio da tecnico degli azzurri.

Napoli, in settimana l’incontro con Mourinho

Dopo l’addio con Luciano Spalletti, il patron dei campani Aurelio De Laurentiis ha faticato non poco a trovare un sostituto del tecnico che ha riportato lo scudetto sulla maglia del Napoli. La scelta di puntare su Rudi Garcia si è rivelata infruttuosa e dopo l’esonero dell’allenatore francese in panchina è tornato Walter Mazzarri il cui ruolino di marcia finora non è stato invidiabile.

Inoltre il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e la sensazione è che il prossimo anno sulla panchina della compagine partenopea ci sarà un altro allenatore. Dopo l’esonero a sorpresa, Mourinho ha voglia di rimettersi in gioco. È stato corteggiato dalla Saudi Pro League, ma la sua priorità sarebbe restare in Serie A e Napoli potrebbe rappresentare l’occasione giusta.