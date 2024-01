L’annuncio dopo la sconfitta: “È dispiaciuto”

Pomeriggio completamente da dimenticare per il Monza, surclassato con un netto 3-0 dal nuovo Empoli di Nicola. L’analisi di Citterio

Una tripletta di un rinato Zurkowski ha abbattuto il Monza oggi pomeriggio al Castellani. Successo nettissimo per l’Empoli che incamera tre punti pesanti in ottica corsa salvezza.

Ad analizzare il ko odierno ci ha pensato Stefano Citterio, vice allenatore dei brianzoli che a ‘Dazn’ ha ammesso: “Purtroppo oggi non siamo riusciti a esprimere il nostro calcio e ci dispiace, siamo andati subito sotto e la partita si è messa come voleva l’Empoli. Non siamo stati abbastanza bravi nel giro palla, eravamo lenti e poco incisivi davanti. Ci è mancata brillantezza nel superare l’avversario e le cose sono diventate difficili”.

Tanto rammarico quindi per il Monza, orfano di Palladino squalificato, e guidato quindi da Citterio che ha evidenziato gli errori odierni che dovranno fare scuola in vista del prossimo futuro, prima di chiudere così sullo stesso Palladino: “Il mister è dispiaciuto per la nostra prestazione, sa che possiamo fare molto meglio e proveremo a farlo nelle prossime gare”.