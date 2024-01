HIGHLIGHTS | Salernitana, altra rimonta subita: colpo salvezza del Genoa

Colpo del Genoa in casa della Salernitana, granata per la terza volta di fila in vantaggio e rimontati e sempre più ultimi in classifica

Il copione si ripete: la Salernitana va in vantaggio, ma poi subisce la rimonta da parte degli avversari. Per la terza volta consecutiva, dopo le sfide con Juventus e Napoli, accade. Questa volta, prima del novantesimo. Squadra di Filippo Inzaghi ancora più staccata all’ultimo posto dopo l’1-2 con il Genoa che invece balza a +8 sulla zona retrocessione.

La partenza dei granata è bruciante, 90 secondi e arriva il vantaggio, con una grande azione rifinita dal tiro di prima intenzione di Martegani. In un primo tempo di alto ritmo, il Genoa reagisce comunque subito e prima del quarto d’ora arriva il pari, con il ritorno al gol dopo quattro mesi di Mateo Retegui, che batte di sinistro forte sul primo palo senza lasciare scampo a Ochoa. Equilibrio e batti e ribatti da lì alla fine della prima frazione, senza che nessuna delle due prevalga. Partita sparigliata, nella ripresa, da una ingenuità di Lovato, che manca un pallone di testa e colpisce in area con il braccio. Rigore trasformato da Gudmundsson, che sale a quota 9 gol in campionato. La reazione granata arriva con una grande punizione di Candreva che colpisce in pieno la traversa, negli ultimissimi minuti Kastanos e Maggiore non trovano il pareggio. Ora per la Salernitana inizia a farsi dura, la zona salvezza resta a sei punti.

SALERNITANA-GENOA 1-2 – 2′ Martegani (S), 13′ Retegui (G), 58′ Gudmundsson rig. (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51, Juventus 49, Milan* 45, Fiorentina 34, Atalanta e Lazio 33, Bologna e Roma* 32, Napoli 31, Torino 28, Monza* e Genoa *25, Frosinone* 22, Lecce 21, Sassuolo 19, Cagliari* e Udinese* 18, Verona* 17, Empoli* 16, Salernitana* 12

Una partita in più*