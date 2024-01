Fumogeni e petardi in campo: UFFICIALE, partita sospesa

Nuovo colpo di scena: il match è stato sospeso a pochi minuti dalla sua naturale conclusione. Tifosi infuriati: ecco cosa è successo

Quello che sta per volgere al termine è stato un week end che definire turbolento sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. In Italia, per quanto successo ad Udine ma non solo.

L’ultimo episodio tutt’altro che irreprensibile si è materializzato in Belgio, più precisamente nel campionato di Jupiler Pro League. Ad una manciata di minuti dal triplice fischio, infatti, la partita tra RWDM ed Eupen è stata prima interrotta e poi definitivamente sospesa a causa del lancio di fumogeni e petardi da parte della tifoseria di casa. Dopo una prima interruzione, infatti, l’arbitro Nathan Verboomen dopo i reiterati lanci di fumogeni ha optato deciso scrivere la parola fine al match.

La tifoseria del Racing White Daring Molenbeek ha esternato così tutto il proprio dissenso per il momento no che sta attraversando la squadra, incapace di reagire dopo una prima parte di stagione molto complicata. Le prime avvisaglie dell’elettricità del clima c’erano state già nelle scorse ore. Più precisamente nella giornata di sabato – come riferito da niewsblad.be – una frangia piuttosto nutrita di tifosi aveva contestato la squadra, chiedendo una reazione immediata. Esasperando il loro malcontento, i supporters dell’RWDM hanno di fatto causato la sospensione del match di campionato. Staremo a vedere quali saranno le decisioni del giudice sportivo.