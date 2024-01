Serie A, Lecce-Juventus 0-3 | La cronaca del match

Si chiude la domenica della ventunesima giornata del campionato di Serie A con l’attesa sfida serale tra il Lecce e la Juventus

Dopo le gare disputate tra ieri e oggi, la vice capolista Juventus, per la ventunesime giornata del campionato di Serie A, fa visita al Lecce.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, si presentano a questo appuntamento dopo la sconfitta di misura, la terza nelle ultime cinque partite, patita in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Il terzultimo posto in classifica, occupato dal Verona di Marco Baroni, è distante quattro lunghezze, con altre quattro squadre alle spalle dei giallorossi. Di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno una possibilità unica, visto l’impegno dell’Inter di Simone Inzaghi nella finale per la conquista della Supercoppa Italiana: scavalcare, momentaneamente, i nerazzurri in vetta alla classifica, in attesa del recupero della partita di campionato. Non ci saranno Federico Chiesa e Adrien Rabiot, dal primo minuto ancora il gioiellino Kenan Yildiz che la Juve vuole blindare per il presente e il futuro. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-JUVENTUS

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Krstovic, Almqvist. All. D’Aversa

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 51 punti, Juventus* 49, Milan 45, Fiorentina* 34, Atalanta* e Lazio* 33, Bologna* e Roma 32, Napoli* 31, Torino* 28, Monza e Genoa 25, Frosinone 22, Lecce* 21, Sassuolo* 19, Cagliari e Udinese 18, Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.

*una gara in meno