Animi tesi al fischio finale, il tecnico ‘attacca’ il capitano

Animi tesi subito dopo il fischio finale del match: diatriba tra il tecnico e il capitano

Era uno dei big match della fase a gironi, una gara con tanta tensione e si è visto soprattutto in occasione del fischio finale.

Animi tesi nel corso della sfida di Coppa d’Africa tra Marocco e Repubblica Democratica del Congo, terminata 1 a 1, subito dopo il fischio finale. Protagonisti il capitano dei ‘Leopardi’, Chancel Mbemba e il ct della nazionale marocchina Walid Regragui. Il tecnico si è subito avvicinato a Mbemba subito dopo il fischio finale, andando a redarguirlo. Mbemba ha provato a chiarirsi, ma subito si è formata una vera e propria mischia che ha coinvolto anche il ct congolese Desabre e tanti altri giocatori.

Una scena che va piuttosto in contrasto con lo spirito della Coppa d’Africa, competizione che si distingue da sempre per la grande correttezza tra giocatori e allenatori. La gara, giocata a San Pedro e valida per la seconda giornata della fase a gironi del gruppo F, ha visto i marocchini passare in vantaggio con il gol di Hakimi dopo pochi minuti dall’inizio del match. I congolesi hanno avuto la chance di pareggiare dal dischetto con Bakambu, ma il suo tiro è finito sul palo. E’ stato poi Silas a pareggiare i conti nella ripresa. Subito dopo il fischio finale la mischia generata da Mbemba e Regragui, nata probabilmente per via di un malinteso. Dopo qualche istante di tensione, la situazione si è placata e giocatori e staff si sono poi salutati prima di tornare negli spogliatoi, con il direttore di gara che non ha preso provvedimenti disciplinari.