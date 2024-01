Verona-De Rossi, l’ultimo incrocio non è finito bene: il retroscena di sette anni fa

Daniele De Rossi farà il suo esordio sulla panchina della Roma contro l’Hellas Verona: come è andata a finire l’ultima volta? Il retroscena.

Daniele De Rossi è tornato alla Roma in qualità di allenatore e domani farà il suo esordio ufficiale sulla panchina dei giallorossi contro l’Hellas Verona in campionato. Dopo l’esonero di José Mourinho, infatti, sarà proprio l’ex Capitan Futuro a prendere in mano la squadra, con l’obiettivo di riscattare una serie di prestazioni, e soprattutto di risultati, che non hanno convinto la dirigenza.

Se, da una parte, i tifosi sull’addio dello Special One si sono divisi, dall’altra parte il nuovo allenatore ha conquistato la fiducia di tutti: starà a lui, e soprattutto agli undici che scenderanno in campo, dimostrare che è stata ben riposta. Ad affrontare i lupacchiotti c’è un’Hellas Verona in salute, reduce da un importantissimo successo contro l’Empoli, con tre punti davvero fondamentali conquistati in chiave salvezza.

Al momento, infatti, gli scaligeri sono momentaneamente retrocessi, tuttavia con un solo punto in più sarebbero, seppur momentaneamente, salvi. De Rossi, però, non farà sconti agli avversari: ecco cos’è successo l’ultima volta che l’ex centrocampista della Roma ha affrontato, in Serie A, l’Hellas da giocatore.

Roma-Verona, esordio per De Rossi: l’ultimo precedente

L’ultimo incontro tra Daniele De Rossi ed il Verona è avvenuto ormai parecchi anni fa, precisamente il 16 settembre 2017, quando sulla panchina della Roma sedeva Eusebio Di Francesco: in quell’occasione, infatti, i giallorossi sono riusciti ad imporsi con un sontuoso 3-0 sugli scaligeri oggi allenati da Marco Baroni.

A sbloccare quella gara ci aveva pensato Naingollan su un grande assist di El Shaarawy, il quale oggi è proprio allenato da De Rossi. Il raddoppio, nella ripresa, è arrivato per mano di Dzeko, il quale ha poi siglato anche l’ultimo gol. In quell’occasione De rossi era rimasto per tutto il tempo in panchina, senza mai entrare.