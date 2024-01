Lazio, Sarri tocca ferro prima della Supercoppa: il motivo che in pochi conoscono

La Lazio sta per affrontare nella semifinale della Supercoppa italiana l’Inter, ma come sono andati i precedenti in questa competizione?

Dopo il roboante successo del Napoli sulla Fiorentina per 3-0, quest’oggi scenderà in campo l’Inter di Simone Inzaghi contro la Lazio di Maurizio Sarri nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024: la vincitrice affronterà i partenopei per decretare quale sarà la squadra che in quest’annata alzerà il trofeo. I precedenti tra i nerazzurri ed i biancocelesti sorridono alla formazione di proprietà di Claudio Lotito, con due vittorie in altrettante partite disputate. Allo stesso tempo, però, i nerazzurri possono contare su un palmarés davvero importante: ben sette volte, infatti, nel corso della storia i milanesi sono riusciti a portare a casa questo trofeo, sebbene si trattasse di una gara secca da disputare in soli 90 minuti di gioco.

Dall’altra parte, invece, i romani sono riusciti a chiudere da vincitori questa competizione in cinque occasioni, con un dato davvero molto curioso: in due di queste, in panchina, precisamente nel 2017 e nel 2019, c’era proprio Simone Inzaghi.

Inter-Lazio Supercoppa Italiana, i precedenti sorridono a Sarri

Da quel momento, però, la Lazio non è mai riuscita a trionfare in questo torneo: che quest’anno sia la volta buona? Difficile dirlo, dal momento che di fronte avranno un’Inter che in campionato sembra una vera e propria schiacciasassi ma che, allo stesso tempo, ha dimostrato di essere decisamente più vulnerabile in Coppa Italia, dove è uscita anzitempo per mano del Bologna dopo i tempi supplementari.

Un segnale davvero importante che certifica quanto, queste competizioni diverse dal campionato, possano creare problemi anche ad una vera e propria corazzata come quella nerazzurra. Se, da una parte, i precedenti tra queste due compagini sorridono ai biancocelesti, dall’altra parte siamo sicuri che Sarri, che fa della scaramanzia uno dei suoi tratti distintivi da sempre, starà facendo tutti i debiti scongiuri.