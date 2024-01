La squadra più aggressiva della Serie A? Nessuno è riuscito ad indovinarla

Qual è la squadra più aggressiva di tutta la Serie A? Al primo posto c’è una compagine che pochi avrebbero mai immaginato. La classifica.

C’è una curiosa classifica che tiene conto di un fattore davvero molto importante nel mondo del calcio, soprattutto di oggi: stiamo parlando dell’aggressività, ossia della capacità di saper pressare l’avversario con l’obiettivo di fargli commettere un errore e, di conseguenza, strappare il pallone per riprenderlo e poi costruire un’azione di gioco.

In questa speciale graduatoria, che è stata redatta da Whoscored, è stato creato un indice in cui si fa riferimento a quanto i giocatori di ogni squadra abbiano, nelle partite di campionato che hanno giocato quest’anno, fatto pressing e creato manovre all’insegna dell’aggressività. Un dato senz’altro curioso che appare scorrendo i nomi è che, nelle prime tre posizioni, non troviamo squadre di alta classifica ma, al contrario, compagini il cui obiettivo è quello di non retrocedere. Ecco l’elenco completo.

Lecce squadra più aggressiva della Serie A: la classifica

Al primo posto di questa curiosa classifica troviamo il Lecce di D’Aversa con un punteggio di 54, un dato davvero importante che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, l’egregio lavoro che l’allenatore dei pugliesi sta compiendo su questa squadra, plasmandola a propria immagine e somiglianza. La tredicesima posizione in Serie A, ben lontana dalle sabbie mobili della zona retrocessione, in tal senso è un segnale davvero molto importante.

Al secondo posto troviamo la Salernitana di Filippo Inzaghi, con 51, mentre chiude questo curioso podio l’Hellas Verona di Marco Baroni con 46. A pari merito al quarto posto, invece, troviamo le prime due big presenti in questo elenco, ossia il Milan ed il Napoli.

Va anche detto che, se guardiamo altri parametri, scopriamo che, ad esempio, i partenopei sono primi in campionato per tiri in porta, possesso palla e precisione nei passaggi, motivo per il quale non sembra avere un atteggiamento iper aggressivo porta necessariamente dei vantaggi. Basti pensare, ad esempio, che proprio nella classifica della precisione passaggi, il Milan è terzo.