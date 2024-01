Fatto fuori dopo Inter-Lazio: “Avventura al capolinea”

Inter Lazio, semifinale di Supercoppa, rischia di rappresentare la parola fine per il giocatore. E’ stata una serata da dimenticare

Seconda semifinale di Supercoppa: dopo il successo del Napoli contro la Fiorentina nella serata di ieri, era il turno di Inter e Lazio. Partita importante per entrambe le squadre e che può dare una spunta determinante in vista della seconda parte di stagione. I nerazzurri volevano confermare il loro trend decisamente positivo nelle coppe nazionali da quando è arrivato Inzaghi.

Discorso diverso per la Lazio alla ricerca di un successo importante in una competizione che, in passato, ha regalato non poche gioie ai propri tifosi. I E’ stata una gara a senso unico con i ragazzi di Inzaghi capaci, fin dalle prime battute, di prendere in mano le redini del gioco: tante occasioni create e la sensazione di una superiorità difficilmente contrastabile.

Diversi i protagonisti in campo e se Thuram e Lautaro non hanno deluso le aspettative: il primo ha sbloccato la gara mentre il secondo si è procurato il rigore del raddoppio. Chi, invece, ha deluso è stato uno dei giocatori della formazione di Sarri.

Il duro attacco ad Immobile: “Triste assistere al tramonto della carriera di Ciro”

L’attaccante della Lazio, vero e proprio leader della squadra biancoceleste, non sta attraversando un momento semplicissimo: solo quattro gol in campionato per un giocatore che, nel corso della sua carriera, è sempre stato abituato a cifre ben più importanti. La serata all’Al-Awwal Park è stata decisamente negativa sia per la forza dell’Inter sia per una poca assistenza da parte dei suoi compagni.

Nel momento negativo di Immobile non possiamo non menzionare una serie di problemi fisici che ne stanno limitando il rendimento. La Lazio però ha bisogno del suo centravanti se vuole vivere una seconda parte di stagione da protagonista: in Champions ci sarà la proibitiva sfida con il Bayern Monaco ma sia in campionato sia in Coppa Italia, i ragazzi di Sarri possono levarsi diverse soddisfazioni.

La serata negativa di Immobile non è passata inosservata sui social dove i tifosi non hanno perdonato la prestazione del centravanti della nazionale. Ecco alcuni commenti rivolti al classe 1990.

Penso manco se je ne buttano fuori 6 riesce a tira in porta immobile stasera — hanno (@vergnanoquadro) January 19, 2024

Coll’Ombra che cammina in campo la sveja è sicura.#Immobile È STATO un campione, perché rovinarne il ricordo? 🙄 — Mauro Scacco (@MauroScacco) January 19, 2024

Hanno influito certamente i problemi fisici, ma è triste assistere al tramonto della carriera di Ciro #Immobile.#Interlazio #Supercoppa — GleisonTop (@Gleison_Top) January 19, 2024

Una Lazio più fluida è senza Ciro Immobile.

Giocatore al capolinea su tutti gli aspetti.

Con un’Inter così aggressiva e dinamica servono giocatori che diano fiducia e vengano incontro alla palla.

Male i terzini e tutto l’attacco. Urgono cambi all’intervallo.#InterLazio #Sarri — Giovanni Aquilino (@GioAquila81) January 19, 2024

Per me comunque non è un caso che torna #Immobile e la Lazio torna a fare schifo, non può essere un caso. #InterLazio — Vin_lu71c (@vin_lu71c) January 19, 2024

Alcuni dunque ritengono che ormai la carriera del centravanti biancoceleste non abbia più molto da dire. Commenti decisamente pesanti e, probabilmente, anche ingenerosi nei confronti di chi ha scritto pagine importantissime nella storia della Lazio e sta attraversando un momento non positivo.