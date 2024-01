Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: ventunesima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altre

Si torna in campo nel pomeriggio di sabato con la ventunesima giornata di Serie A. Ad aprire i giochi è la Roma di De Rossi. Il turno, che vedrà scendere in campo anche il Milan, in trasferta, si chiuderà momentaneamente domenica con Lecce-Juve, alle 20.45. Per i recuperi delle squadre impegnate in Supercoppa, bisognerà aspettare febbraio: così Bologna-Fiorentina andrà in scena il 14 febbraio alle 19.00, Torino-Lazio il 22 febbraio alle ore 20.45. Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, invece, il 28 febbraio rispettivamente alle 18.00 e alle 20.45

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI E CONSIGLI FANTACALCIO

Roma-Verona sabato ore 18

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara.

TOP: Lukaku e Doig, ecco le certezze

FLOP: Mboula non ci convince

RISCHIATUTTO: Paredes vuole riscattarsi con De Rossi

Udinese-Milan sabato ore 20.45

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

TOP: Pereyra e Pulisic, ecco la fantasia

FLOP: Walace non ha il bonus in canna

RISCHIATUTTO: Maignan vuole esaltarsi

Frosinone-Cagliari domenica ore 12.30

FROSINONE (3-5-2): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Harroui; Soulé, Kaio Jorge.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Petagna, Pavoletti.

TOP: Kaio Jorge e Viola, ecco i piedi buoni

FLOP: Lirola può avere problemi

RISCHIATUTTO: Harroui è in crescita

Empoli-Monza domenica ore 15

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota.

TOP: Mota è in forma. Ok Grassi

FLOP: Donati non ci convince

RISCHIATUTTO: Attenzione a Fazzini

Salernitana-Genoa domenica ore 18

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Lovato; Sambia, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui.

TOP: Candreva e Gudmundsson, certezze dalle fasce

FLOP: Sabelli rischia

RISCHIATUTTO: Ok Fazio

LECCE-JUVENTUS domenica ore 20:45

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

TOP: Vlahovic non si ferma più! Ok Rabiot e Gendrey

FLOP: Gonzalez si può lasciare fuori

RISCHIATUTTO: Gatti può ritrovare il gol di testa

Bologna-Fiorentina il 14 febbraio alle 19.00

Torino-Lazio il 22 febbraio alle 20.45

Sassuolo-Napoli il 28 febbraio alle 18.00

Inter-Atalanta il 28 febbraio alle 20.45