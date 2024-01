PAGELLE & TABELLINO Napoli-Fiorentina 3-0: Zerbin eroe all’improvviso, Brekalo bocciato

Napoli-Fiorentina è aperta da Simeone. Ikone sbaglia un rigore. Nel finale della ripresa super Zerbin e Napoli in finale

PAGELLE NAPOLI

Gollini 6

Di Lorenzo 7

Rrahmani 6

Juan Jesus 6.5

Mazzocchi 6 (81′ Zerbin 7.5 – Entra per l’infortunio di Mazzocchi, fa il 2-0 bruciando Parisi, prende una botta fortissima alla testa per festeggiare. Rientra e fa 3-0: tutto bellissimo)

Cajuste 5.5 (76′ Gaetano sv)

Lobotka 6

Mario Rui 6 (72′ Ostigard 6)

Politano 6 (72′ Lindstrom 5 – Quando entra non si vede, proprio non ci riesce a mettersi in mostra)

Kvaratskhelia 6 (72′ Zielinski 5.5)

Simeone 6.5

All. Mazzarri 6

PAGELLE FIORENTINA

Terracciano 6

Kayode 5.5

Milenkovic 6

Martinez Quarta 6 (87′ Faraoni sv)

Biraghi 6 (67′ Parisi 5.5)

Arthur 7 – Guida la Fiorentina, ci mette qualità e geometrie. Spesso predica nel deserto

Duncan 6.5

Bonaventura 6.5 (87′ Barak sv)

Ikonè 5 (56′ Nzola 5.5)

Brekalo 4 – Il voto è piuttosto basso ed allo stesso tempo anche piuttosto generoso. Quasi un’ora di spettatore non pagante, irritante e controproducente alla causa viola (56′ Sottil 5)

Beltran 5.5

All. Italiano 5

PAGELLA ARBITRO

La Penna 6

TABELLINO

RETI: 22′ Simeone, 84′ Zerbin, 86′ Zerbin

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Kvaratskhelia; Simeone. A disposizione: Contini, Idasiak, Zerbin, Zielinski, Lindstrom, D’Avino, Ostigard, Gioielli, Gaetano, Raspadori. Allenatore: Mazzarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Bonaventura, Ikonè, Brekalo, Beltran. A disposizione Martinelli, Vannucchi, Christianse, Sottil, Maxime Lopez, Ranieri, Nzola, Infantino, Faraoni, Comuzzo, Mandragora, Parisi, Barak, Amatucci. Allenatore: Italiano

ARBITRO: La Penna (VAR: Aureliano)

AMMONITI: Biraghi

ESPULSI: