Intrigo Politano tra rinnovo e Al-Shabab: incontro decisivo | CM.IT

L’esterno del Napoli non ha ancora siglato il prolungamento ufficiale con il club azzurro: il suo futuro rimane apertissimo

Rimane tutto da decidere quello che sarà il futuro di Matteo Politano. L’esterno italiano, infatti, non ha ancora siglato alcun accordo ufficiale per il rinnovo con il Napoli. Il contratto che lo lega al club partenopeo andrà in scadenza nel giugno 2025, ma le sirene arabe nei suoi confronti iniziano a farsi sempre più insistenti.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, dopo il match di questa sera in Supercoppa Italiana – nella prima semifinale in gara secca contro la Fiorentina – è previsto un nuovo incontro tra agente Mario Giuffredi e il presidente Aurelio De Laurentiis. L’accordo per il prolungamento è stato in linea di massima quantificato tra le parti, pertanto sul fronte rinnovo con il Napoli la strada dovrebbe essere in discesa qualora si andasse avanti su questa linea.

Il pressing dell’Al-Shabab nei confronti di Politano, però, rimane ancora forte e manifesto, come ribadito dal club arabo in un pranzo coordinato anche dallo stesso procuratore. Ad oggi non si può escludere totalmente la possibilità secondo cui l’esterno venga ceduto a gennaio in Arabia Saudita. Solamente dopo incontro tra il suo entourage e il Napoli si saprà quale sarà il destino di Matteo Politano.

Qualora il Napoli dovesse centrare la finale, le parti si troveranno in Arabia nei prossimi giorni. In caso di sconfitta con la Fiorentina, invece, il vertice avverrà in Italia. Nell’incontro verrà in ogni caso definito se l’esterno verrà ceduto o meno a fronte dell’offerta dell’Al-Shabab.