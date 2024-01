Clausola pagata e addio bianconero: 40 milioni all’Atalanta

Si infiamma l’asse tra l’Atalanta ed una big a tinte bianconere. Il maxi intreccio di mercato che vede protagonista il brasiliano Ederson

La Premier League si conferma come il campionato in cui circola la maggiore disponibilità economica, con le big pronte ad investire dove serve per provare a potenziare le rispettive rose ed arrivare agli obiettivi prestabiliti.

In questo senso una squadra molto ambiziosa è il Newcastle, che da qualche tempo ha ormai intavolato un progetto votato al successo, sostenuto da una importante disponibilità economica in sede di trasferimenti. Sono quindi svariati i calciatori di grande importanza accostati nel tempo ai bianconeri, che per ciò che concerne il prossimo futuro monitorano soprattutto la situazione relativa al centrocampo.

Nel recente passato al Newcastle era stato accostato Kalvin Phillips, nome in uscita dal City che era stato avvicinato anche alla Serie A, ma non è l’unica strada da provare a percorrere in vista del prossimo futuro. In sospeso in casa ‘Magpies’ c’è anche la situazione relativa a Bruno Guimaraes, che ha una clausola molto elevata e piace tantissimo all’estero. In questo senso il Newcastle monitora anche un potenziale erede del brasiliano, che a sua volta potrebbe essere un verdeoro che gioca proprio in Serie A, e precisamente all’Atalanta.

Calciomercato, intrigo Newcastle-Atalanta: tra l’addio di Guimaraes e i 40 milioni ai nerazzurri

È quindi confermato che il Newcastle possa monitorare la situazione di Ederson, ma non come alternativa a Kalvin Phillips, bensì come potenziale erede di Bruno Guimaraes.

Alla luce dei problemi con il fair play finanziario della Premier, il Newcastle sarà costretto a cedere uno dei suoi big a gennaio o, più verosimilmente, in estate. In questo quadro si incastrerebbe potenzialmente il nome di Guimaraes, che ha una clausola da 100 milioni di sterline e piace a Real Madrid, Liverpool, Manchester City e PSG, ma per l’estate.

In caso di addio del mediano della Seleçao ecco che potrebbero puntare fortemente su Ederson dell’Atalanta, valutato 40 milioni, e reduce finora da una stagione fenomenale condita da 6 gol e un assist.