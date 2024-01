Torino, tutti pazzi di Buongiorno: un top club sfida Milan e Napoli

Buongiorno è un obiettivo concreto di Milan e Napoli per gennaio, ma un top club li ha sfidati e si è inserito nell’affare. Ecco chi è.

Buongiorno è l’oggetto del desiderio di parecchie squadre non solo in Serie A, con il difensore centrale del Torino che sta vivendo una stagione davvero magica. Il ragazzo, infatti, si sta mettendo in mostra tra le fila di Juric, attirando l’attenzione di Milan e Napoli su tutti.

Dopo il mancato trasferimento all’Atalanta in estate, il centrale ha proseguito tra le fila dei granata il suo percorso di crescita, ma adesso sembra che un altro top club di caratura europea si stia mettendo in mezzo per cercare di portare fuori dall’Italia il ragazzo.

I tedeschi, secondo quanto riporta Footmercato, starebbero sempre lavorando per portare in squadra Mukiele ma, allo stesso tempo, complice l’infortunio di De Ligt al ginocchio e l’assenza di Kim Min-Jae causa Coppa D’Asia con la sua Corea del Sud, starebbero anche pensando anche al centrale della nostra Nazionale.

Al momento, però, tutto questo rimane un’ipotesi e non c’è ancora nulla di concreto, ma tuttavia questo interesse potrebbe creare parecchi problemi sia alla compagine di Pioli sia a quella di Mazzarri, entrambe alla ricerca di un difensore centrale forte, affidabile e soprattutto già pronto per la Serie A già a gennaio.

Calciomercato Torino, Buongiorno piace anche al Bayern Monaco

Se, da una parte, Milan, Napoli e adesso anche Bayern Monaco sembrano volersi dare battaglia per arrivare a Buongiorno, dall’altra parte va comunque ricordato che Buongiorno ha un contratto che lo lega al Torino fino al 30 giugno 2027, motivo per il quale il club non sembra essere intenzionato né a lasciarlo andare a metà stagione né tanto meno a cifre basse.

Per Juric, inoltre, fattore non marginale, è un elemento a dir poco indispensabile per l’equilibrio dell’intera difesa, di cui è diventato un vero e proprio cardine