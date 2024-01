Sensi si rilancia lontano dall’Inter: cosa manca per volare da Maresca | CM.IT

Sensi è in uscita dall’Inter nel marcato di gennaio: il club nerazzurro attende l’offerta ufficiale del Leicester

L’Inter e Stefano Sensi aspettano la proposta ufficiale del Leicester per il trasferimento Oltremanica del centrocampista.

L’ex Monza e Sassuolo aveva già dato nei giorni scorsi la sua disponibilità al club inglese, incassando il via libera alla cessione anche della dirigenza nerazzurra. Sensi è in uscita dall’Inter vista l’intenzione della società meneghina di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, con Enzo Maresca che sta spingendo per l’arrivo del giocatore in Inghilterra. L’allenatore italiano stravede per il classe ‘94 e lo ha anche chiamato telefonicamente per manifestargli la sua stima e la volontà di averlo al Leicester. L’Inter ha fissato tra i 2 e i 3 milioni di euro il prezzo per la cessione di Sensi, con le ‘Foxes’ che prima di formulare l’offerta ai nerazzurri devono però muoversi in uscita per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. La capolista della Championship è l’unico club che al momento si è mossa concretamente per acquisire il cartellino del numero 5 interista.

Calciomercato Inter, Sensi in attesa: l’incastro per la cessione al Leicester

Al momento quindi – come raccolto da Calciomercato.it – l’affare rimane in standby, in attesa che si sblocchi la situazione in casa Leicester.

Intanto sabato scorso a margine del match tra Inter e Monza c’è stato un aggiornamento tra i dirigenti nerazzurri e l’entourage di Sensi, partito regolarmente insieme al resto della squadra per la spedizione in Arabia Saudita dove la compagine di Simone Inzaghi sarà impegnata nella Final Four di Supercoppa. Il centrocampista nato a Urbino è stato utilizzato finora con il contagocce dal tecnico piacentino, collezionando appena 65 minuti in tutte le competizioni dopo il rientro lo scorso anno dal prestito al Monza. Sensi adesso attende buone nuove dall’Inghilterra, con Maresca deciso a puntare su di lui anche in vista di una sempre più probabile promozione delle ‘Foxes’ in Premier League per la prossima stagione.

Tra il 29enne centrocampista e il club inglese c’è una bozza d’intesa per un contratto triennale intorno ai 2 milioni di euro d’ingaggio all’anno. Sensi intravede un’opportunità di rilancio in terra inglese, con le caratteristiche dell’attuale numero cinque dell’Inter che si sposerebbero al meglio con il credo tattico di Maresca.