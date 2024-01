L’Inter in volo per la Supercoppa: siparietto Thuram-Lautaro | VIDEO CM.IT

L’Inter di Simone Inzaghi è partita per l’Arabia Saudita: venerdì la semifinale contro la Lazio

Parte la spedizione Supercoppa per l’Inter, con i nerazzurri impegnati venerdì nella semifinale contro la Lazio.

Il gruppo di Simone Inzaghi è decollato poco le 15 dallo scalo privato di Malpensa e dopo circa sei ore di volo arriverà a Riyad. Squadra al completo per l’allenatore piacentino, ad eccezione dell’infortunato Cuadrado. Presenti con i compagni anche il nuovo acquisto Buchanan e Sensi, quest’ultimo in odore di cessione e con l’Inter che aspetta l’offerta formale da parte del Leicester. Nella delegazione nerazzurra partita per l’Arabia Saudita è presente anche la dirigenza al completo con Marotta, Ausilio, Baccin e Antonello saliti sul volo per Riyad.

🎥 ✈️ #Inter – La partenza della squadra di #Inzaghi per Riyad: tutti presenti a parte Cuadrado. Siparietto: #Thuram recupera il bagaglio che capitan #LautaroMartinez aveva dimenticato sul pullman 🧳 📲 Via @GiokerMusso pic.twitter.com/TR4zCvK6zd — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 16, 2024

Simpatico siparietto all’arrivo del pullman a Malpensa: Lautaro Martinez dimentica il trolley nel portabagagli, prontamente recuperato dal ‘gemello’ d’attacco Thuram. L’intesa tra le due bocche di fuoco nerazzurre funziona anche fuori dal campo…