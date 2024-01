Il big nerazzurro sotto ai ferri: UFFICIALE, si è operato

Intervento chirurgico per uno dei titolarissimi della big: il calciatore nerazzurro è stato operato quest’oggi

Intervento chirurgico perfettamente riuscito. L’Atalanta ha diramato un comunicato per informare sulle condizioni di Marten de Roon.

Il centrocampista belga ieri è stato operato alla mano: il calciatore è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per riparare la rottura dell’inserzione distale del tendine flessore del terzo dito della mano sinistra. Come si legge nella nota del club orobico, l’intervento è stato eseguito dal dotto Massimo Massarella presso la clinica Villa Stuart ed è perfettamente riuscito.

Nessuna preoccupazione per Gasperini che potrà contare sul centrocampista già a partire dal prossimo impegno di campionato in programma il 27 gennaio contro l’Udinese, proteggendosi l’arto con un tutore.

Atalanta, de Roon operato: i tempi di recupero

Nessun forfait quindi per Marten de Roon dopo l’intervento per riparare la frattura rimediata nel match di 10 giorni fa in casa della Roma.

Un problema che non ha impedito al calciatore di scendere in campo lunedì sera contro il Frosinone e che, ora che è stato operato, non rappresenterà un problema per mettersi a disposizione di Gasperini per il prossimo impegno di campionato contro i friulani.