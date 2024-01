Calciomercato, cambia tutto in Serie A: la trattativa clamorosa

Calciomercato, ultime notizie clamorose e scenari in Serie A che cambiano radicalmente: una trattativa importantissima

Ultime due settimane del calciomercato di gennaio, con diversi rumours e trattative che riguardano il nostro campionato anche se finora di colpi davvero importanti ce ne sono stati piuttosto pochi. Non è un mistero, del resto, che la situazione economica dei club italiani non sia particolarmente florida, il tutto a unirsi con la difficoltà della sessione invernale per arrivare a giocatori di un certo profilo.

In Serie A, comunque, dirigenze e agenti in una fervente attività che potrebbe portare alla realizzazione di colpi anche improvvisi e sul gong, impronosticabili in questo momento ma sempre possibili quando si va verso la fine della finestra di trattative. A proposito di trattative, ce n’è una che potrebbe cambiare in maniera fondamentale tutti gli scenari del nostro torneo.

Decreto Crescita di nuovo in Serie A, Lotito ci riprova: la strategia

Non è la trattativa per un acquisto top, ma anche qualcosa di meglio. Dopo l’abolizione del Decreto Crescita, c’è chi non si è arreso e prova a riproporlo, per agevolare la situazione finanziaria dei nostri club.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, e il suo partito, Forza Italia, intendono presentare un emendamento al Decreto Milleproroghe. La notizia viene riportata dal ‘Fatto Quotidiano’. Ci sarebbe già una precisa strategia per ottenere il via libera, senza giungere allo scontro con il governo. Con approccio parlamentare, si proverà ad aggirare l’ostacolo, suggerendo l’emendamento nella legge di conversione del Milleproroghe. I tempi però sono piuttosto ristretti e difficilmente, tra i vari passaggi parlamentari e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si riuscirebbe a rientrare nei termini della finestra di mercato di gennaio. Più probabile che la misura possa trovare, se approvata, applicazione in estate. Esiste però la possibilità che la norma possa essere retroattiva, per potersi applicare ai contratti firmati in questo periodo.