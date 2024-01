Allegri risponde a Marotta e i tifosi della Juventus impazziscono: “Lo ha detto davvero”

Le frasi nel post partita di Juventus Sassuolo di Massimiliano Allegri nei confronti di Beppe Marotta non sono passate inosservate ai tifosi bianconeri e non solo: andiamo a vedere le reazioni social sulla vicenda

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a macinare punti senza sosta in questo campionato. I bianconeri, che avevano iniziato con una finestra di calciomercato estiva avara di colpi con il solo arrivo a Torino di Weah, partita dopo partita si sono affermati come vera e propria antagonista nella corsa scudetto all’Inter a suon di vittorie.

I ragazzi allenati dal tecnico livornese inoltre, nelle ultime settimane, grazie anche alla crescita dal punto di vista delle prestazioni di Vlahovic ed all’inserimento nel motore di Yildiz, hanno messo in mostra anche un gioco godibile, critica spesso imputata ad Allegri all’inizio della stagione. Insomma è una Juventus che corre e lo fa al ritmo dell’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta che, qualche giorno fa, proprio su questo duello e sulle polemiche arbitrali aveva risposto così: “Metaforicamente noi oggi siamo la lepre e dobbiamo schivare le fucilate dei cacciatori”. A queste affermazioni, ieri sera dopo Juventus-Sassuolo, Allegri ha controbattuto: “Se c’è uno davanti c’è qualcuno dietro che insegue, come a guardie e ladri. I ladri scappano e le guardie rincorrono”.

Le reazioni social alle parole di Allegri in risposta a Marotta

Allusione? Polemica dopo gli ultimi episodi? Questo non ci è dato saperlo. Ciò che sappiamo è che Allegri, con questa risposta al vetriolo ha suscitato l’orgoglio dei tifosi della Juventus, così come lo sdegno di quelli dell’Inter. Le solite parti che si scontrano l’una con l’altra e che confluiscono, ad esempio, sui social network come ad esempio X, meglio conosciuto come Twitter, dove diversi appassionati hanno commentato le affermazioni del tecnico livornese.

Da “Lo ha detto davvero” a “Quanto li mandi ai matti”. Sembra essere questo il tenore degli umori dei fan bianconeri in seguito alle parole di Allegri, ma c’è anche chi si schiera dall’altro lato della barricata in questa eterna faida fra Juventus e Inter riaccesasi in questa stagione dallo scudetto in palio.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Quanto vi manda ai matti il conte!!! #allegri pic.twitter.com/kkbKSmMCZQ — Alessandro Costa (@DjAleCosta) January 17, 2024

Una semplice frase detta da #allegri, sta mandando tutti al manicomio 😂 #juve pic.twitter.com/rYafqAycw1 — Alessio (@alessiobellanza) January 17, 2024

Avvisiamo gli amici interisti che quella di #Allegri era solo una metafora, non vi ha dato implicitamente dei LADRI. A meno che non vi sentiate toccati #MarottaLeague — Juve a Tre Stelle (@Juveatrestelle) January 17, 2024