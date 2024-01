Addio Juve: il giocatore rescinde e trova subito squadra

Le ultime sul centrocampista, pronto a vestire una nuova maglia, dopo la rescissione del contratto firmato solamente sei mesi fa

La Juventus continua a vincere e a tenere il passo dell‘Inter capolista. Un successo rotondo, quello ottenuto contro il Sassuolo, che certifica il grande lavoro di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, a detta di molti, non hanno l’organico dei nerazzurri, ma non giocando le coppe hanno potuto costruire questa stagione importante. E’ vero, però, che il tecnico livornese sarebbe ben felice di accogliere dei nuovi rinforzi e dopo l’affare Djalò, continua a sperare in un colpo a centrocampo, orfano di Pogba e Fagioli.

Nelle ultime settimane sono stati tanti i nomi accostati alla Juventus. Uno di questi è quello di Jordan Henderson. L’ex Liverpool, volato in estate in Arabia Saudita, era un’opportunità importante, avendo voglia di lasciare l’Al Ettifaq il prima possibile, per far ritorno in Europa.

L’addio al club saudita è, ormai, praticamente certo: le parti – come scrive The Athletic – avrebbero infatti raggiunto un’intesa per la risoluzione del ricco contratto triennale, firmato solo sei mesi fa. Ma per Henderson niente Juventus. Il calciatore, infatti, come raccontano in Inghilterra, è ad un passo dall’Ajax. il calciatore sarebbe già in Inghilterra, in attesa di formalizzare il tutto

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: i bianconeri pensano in grande

Non è certo un segreto che la Juventus abbia voglia di regalarsi un grande centrocampista e il profilo in cima alla lista dei desideri è quello di Koopmeiners.

L’olandese è il preferito di Giuntoli, ma strapparlo all’Atalanta non sarà per nulla facile. Il giocatore ha una valutazione superiore ai 60 milioni di euro. Il suo agente ai microfoni di Calciomercato.it, ha confermato quanto sia stimato dalla Juve, ma non ha escluso altre ipotesi. I bianconeri in quest’ultimo periodo hanno provato a percorrere altre piste, come quelle che portano a Zielinski, ormai promesso sposo dell’Inter, e a Samardzic, cercato anche dal Napoli.