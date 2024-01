Rischio doppia penalizzazione: deferimento UFFICIALE dalla Federazione

Deferimento ufficiale da parte della Federazione: a rischio la doppia penalizzazione

Clima teso e situazione caldissima in Inghilterra. Il rispetto del Fair Play Finanziario è uno dei cardini fondamentali e il mancato rispetto può portare pesanti penalità.

Ne sa qualcosa la Juventus, ma anche l’Everton, attualmente penalizzato di 10 punti in Premier League. I ‘Toffees’ sono al momento al quart’ultimo posto in classifica, in pieno rischio retrocessione. Un’ulteriore stangata potrebbe però arrivare dopo il deferimento da parte della Football Association. I vertici della Lega del campionato inglese hanno nuovamente deferito lo stesso club di Liverpool, ma anche il Nottingham Forest alla Commissione Giudiziaria.

Nottingham ed Everton deferiti: rischio penalizzazione

Entrambi i club potrebbero ricevere una penalizzazione di sei punti in classifica. L’Everton piomberebbe dunque a -16, anche se il club è convinto di poter riuscire a recuperare almeno 4 punti dall’appello attualmente in corso.

Eventuali sei punti di penalizzazione complicherebbero anche la posizione del Nottingham, attualmente 15esimo in classifica a quota 20 punti. Con la penalizzazione la squadra di Nuno Espirito Santo piomberebbe in piena zona retrocessione, come l’Everton. Ora la Premier League, dopo il deferimento, nominerà delle Commissioni appropriate e separate che decideranno opportune sanzioni.

Questo il comunicato ufficiale della Premier League:

“Everton FC e Nottingham Forest FC hanno confermato alla Premier League di aver violato le regole di profitto e sostenibilità (PSR) della Lega. Ciò è il risultato del mantenimento di perdite superiori alle soglie consentite per il periodo di valutazione che termina con la stagione 2022/23. In conformità con le regole della Premier League, entrambi i casi sono stati ora deferiti al presidente della Commissione Giudiziaria, che nominerà Commissioni separate per determinare la sanzione appropriata. Le commissioni sono indipendenti dalla Premier League e dai club membri. Il procedimento si svolgerà in privato con le decisioni finali delle Commissioni rese pubbliche sul sito della Premier League. Fino a quel momento la Lega non farà ulteriori commenti”.