Altra penalizzazione, arriva la stangata: -12 in classifica

Altra penalizzazione in classifica, stangata che porta la squadra a -12: brutte notizie, un colpo durissimo al morale

Negli ultimi anni, tutti gli appassionati di calcio hanno imparato a dover fare molta attenzione a tanti temi che tengono banco al di fuori dal campo. Uno di questi, è la sostenibilità finanziaria, con le federazioni nazionali e internazionali che si sono dotate di regole più stringenti e con alcuni club che hanno palesato non poche difficoltà in tal senso.

Il rispetto del Fair Play Finanziario è uno dei cardini fondamentali attualmente e non ottemperare alle norme in tal senso può costare molto caro. Possono arrivare sanzioni economiche, di restrizioni sul mercato e anche penalizzazioni di vario genere. Ne sa qualcosa, in Italia, la Juventus, ma adesso c’è chi se la passa davvero male in Inghilterra, con una penalizzazione che può arrivare anche a 12 punti complessivi.

Everton nei guai, la nuova penalizzazione

Il dibattito può coinvolgere, nel prossimo futuro anche il Manchester City, ma nel frattempo nell’occhio del ciclone c’è l’Everton. Che in questa stagione ha già ricevuto un pesantissimo -10, che lo costringe attualmente in quartultima posizione e dunque a rischio retrocessione.

Le notizie che giungono dall’Inghilterra, riportate da ‘Football Insider’, portano a ritenere che possano arrivare altri 6 punti di penalizzazione per le violazioni finanziarie (in particolare, un passivo di bilancio superiore al tetto massimo indicato per l’ultimo triennio, di circa 105 milioni di sterline, mentre per la sola stagione 2021-2022 le perdite sarebbero state di 124 milioni). Tuttavia, il club ha già in corso un appello, sulla prima penalizzazione giunta a novembre, e sarebbe convinto di poter ottenere la restituzione di 4 punti. Se tutto ciò fosse confermato, il -12 rimarrebbe una zavorra pesante sulla squadra di Sean Dyche.