Napoli, già re del mercato: De Laurentiis chiude il primo colpo d’inverno

Il Napoli ruba la scena a gennaio: De Laurentiis chiude il colpo più importante del calciomercato invernale in Serie A.

L’aveva promesso e ogni promessa è debito. Aurelio De Laurentiis aveva annunciato dopo l’ultima gara del 2023 importanti investimenti nella sessione invernale di calciomercato. E così sarà.

Il Napoli è a Riad per preparare la Supercoppa italiana. All’interno del gruppo squadra convocato da Mazzarri ci sono alcuni elementi che non farebbero nemmeno più parte dei piani tecnici o che potrebbero essere pedine di scambio già nei prossimi giorni.

Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis e il suo staff dirigenziale sta mettendo a segno alcuni colpi per migliorare la rosa. Dopo l’acquisto di Mazzocchi prelevato dalla Salernitana, arrivano Traorè (in prestito fino a giugno con diritto di riscatto a 25 milioni di euro) e ultimo, per ordine cronologico, Ngonge. L’attaccante belga andrà a rimpiazzare il tassello Zerbin, che sarà girato in prestito al Frosinone. E chiudendo l’affare con i gialloblu, Ngonge si posiziona in cima nell’elenco dei trasferimenti più costosi di questa sessione invernale di calciomercato.

Napoli, si chiude per Ngonge: è l’affare più costoso di gennaio

Difficile immaginare come proseguirà la sessione invernale di calciomercato in Italia. Ma al momento, il re di gennaio sembra essere proprio il Napoli. E non bisogna stranirsi più di tanto. Era inevitabile che gli azzurri facessero interventi importanti per migliorare la formazione, in vista di un girone di ritorno da ribaltare.

La trattativa per arrivare a Cyril Ngonge si chiuderà nelle prossime ore, ma la base dell’accordo tra Verona e Napoli è sulla cessione del cartellino a titolo definitivo per 18 milioni di euro. Questo fa sì che il belga diventa ad oggi il colpo più prezioso del calciomercato invernale in Italia. Considerando che le altre big non andranno a puntellare più di tanto le rispettive rose, ci sono tutti i presupposti per affermare in anticipo che questo resterà l’affare più importante di gennaio. O, se ci dovessero essere clamorosi colpi di scena, Ngonge potrebbe restare nella top 5 degli affari più preziosi di questo inverno in Serie A.

Ad oggi, con gli 8,5 milioni spesi dall’Atalanta, Hien rappresenta l’acquisto più importante di gennaio. Subito dietro c’è Buchanan, arrivato in Italia per 7 milioni di euro.