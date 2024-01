Supercoppa in Arabia, pioggia o caldo tropicale: come sarà il clima a Riad

Come sarà il clima e la temperatura a Riad durante gli incontri di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli in Supercoppa.

La Supercoppa italiana si giocherà nel bel mezzo dell’inverno in Arabia Saudita. La mossa della Lega Serie A è chiaramente legata a fattori economici, alla ricerca di esportare il calcio italiano all’estero. Non molto gradita da qualche tecnico come Maurizio Sarri, il quale ha sottolineato come questa scelta sia “il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e che li cerca nelle maniere meno opportune”.

In vista di queste tre gare secche, due semifinali e una finale, ci si è posti la domanda sul clima. In Arabia c’è un clima desertico, con estati caldissime e inverni miti, non troppo piovosi. Solitamente, la temperatura di gennaio a Riad è mediamente più bassa degli altri 11 mesi dell’anno. A luglio e agosto, invece, è possibile che si arrivi anche a 50°. Insomma, insostenibile poter fare attività sportiva con quelle temperature.

Ma quali sono le previsioni meteo su Riad per quando si disputeranno le semifinali Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio tra il 18 e 19 gennaio? Ecco il quadro completo e quando sarà previsto un temporale.

Napoli-Fiorentina, pioggia e poi sereno

Riad è posta al centro del deserto. La città si eleva su un vasto altopiano ed è situata a 600 metri dal livello del mare. In Italia, a queste altitudini, si parlerebbe di bassa montagna. La collina sarebbe già superata. Ma avvicinandosi all’equatore, cambiano i parametri per definire la bassa montagna. Il clima è considerato tropicale: generalmente fa molto caldo.

Il 15 gennaio, al primo allenamento del Napoli nella capitale dell’Arabia Saudita, le temperature sono state piuttosto elevate. Si è arrivati anche a sfiorare i 30 gradi di massima. Insomma, un clima piuttosto estivo. Anomalo per il periodo.

Nei prossimi giorni, però, il meteo afferma qualcosa di diverso. Secondo diversi portali metereologici, le temperature si abbassano e giovedì 18 gennaio, quando si disputerà Napoli-Fiorentina, è previsto un temporale in mattinata. Il cielo resterà un po’ nuvoloso. Rispetto alle temperature dell’anno passato, farà leggermente più caldo. Al fischio d’inizio del match dovrebbero essere raggiunti tra gli 11 e i 15 gradi.

Inter-Lazio, previsto vento e cielo sereno

Se per Napoli-Fiorentina il cielo non sarà dei più lindi, per Inter-Lazio è prevista la temperatura ideale per giocare una partita di calcio. Cielo sereno, soleggiato dalla mattina, ma temperature non elevatissime. A stento entro mezzogiorno si arriverà ai 10 gradi. Tenderà poi ad aumentare, quando poi si giocherà il match attorno ai 13°. La giornata della seconda semifinale, però, sarà piuttosto ventosa e questo può creare qualche minimo problemino alle traiettorie delle conclusioni, ma non inciderà più di tanto sulla spettacolarità della partita.

Le temperature tenderanno poi ad alzarsi nei giorni successivi, all’avvicinamento alla finale che si disputerà allo Stadio dell’Università Re Sa’ud, stessa sede degli altri due incontri.