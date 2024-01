Dalla Juventus all’Inter, ufficialità a sorpresa: accordo e firma

Le ultime di calciomercato mettono in evidenza l’annuncio social che ufficializza l’intesa raggiunta fino a giugno 2028. Ecco tutti i dettagli

Dalla Juventus all’Inter, sono tutte calcisticamente ‘innamorate’ di lui. Ostacolo? Il prezzo intorno ai 50 milioni di euro, con la possibilità concreta che possa aumentare nei prossimi mesi considerata la concorrenza straniera e la ‘blindatura’ ufficializzata un po’ a sorpresa pochi minuti fa.

Parliamo di Giorgio Scalvini, uno dei gioielli e dei pilastri dell’Atalanta di Gasperini. Su di lui ci sono tutte le big di Serie A e diversi importanti club stranieri, ma gli orobici hanno fin qui fatto muro trovando un accordo per il prolungamento del contratto.

Scalvini ha firmato fino a giugno 2028, con l’annuncio che arriva a sorpresa dall’agenzia che ne cura gli interessi, la ‘Tmp Soccer’: “La Dea blinda Giorgio Scalvini fino al 2028. Il ragazzo, parte delle giovanili del club bergamasco da quando aveva 10 anni, ormai è in pianta stabile in prima squadra dove tra Campionato, Coppa Italia ed Europa ha collezionato 78 presenze, 4 gol e 3 assist. Ottime doti in fase di impostazione e grazie ai suoi 194 cm domina i duelli aerei, qualità che hanno convinto Gian Piero Gasperini a dagli la titolarità nella difesa atalantina”.