Infortunio in allenamento, UFFICIALE: Ko prima della Supercoppa

Continua il momento negativo del Napoli nonostante l’ultima vittoria contro la Salernitana. Arriva il comunicato ufficiale: centrocampista ko

Il Napoli si mette alle spalle la rocambolesca ma salutare vittoria contro la Salernitana, arrivata in un finale concitato grazie ad una zampata di Rrahmani su sponda di un redivivo Diego Demme.

Ora spazio alla Supercoppa Italiana con la prossima partita che si giocherà contro la Fiorentina valida per le semifinali in gara unica. Al netto del ritrovato successo casalingo nel derby, gli azzurri si leccano però ancora le ferite anche dal punto di vista degli infortunati. Si aggrava la situazione del centrocampo: dopo il ko di Cajuste arrivato contro la Salernitana è arrivato anche quello di Diego Demme, che a sua volta si era ritagliato i primi minuti importanti in campionato dando segnali incoraggianti.

Il tedesco è però finito subito ko in allenamento. Nella nota del club si legge: “Demme ha svolto la prima parte di lavoro con la squadra poi è uscito per un risentimento“.

Nello stesso comunicato il bollettino prosegue: “Cajuste e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha fatto lavoro personalizzato in palestra e piscina”.