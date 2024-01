Juve-Sassuolo, Dionisi deluso: “Troppi errori. Ecco perché ho tolto Berardi”

Al termine di Juventus-Sassuolo, la disamina dell’allenatore degli emiliani Dionisi e il chiarimento sul cambio di Berardi

Il Sassuolo non riesce a ripetere l’impresa dell’andata contro la Juventus ed esce dallo Stadium sconfitto per 3-0. Un ko pesante per i neroverdi, che ora devono guardarsi le spalle in classifica e riflettere sugli errori commessi.

Errori analizzati con lucidità dall’allenatore Dionisi, nel post partita, a ‘DAZN’: “Il risultato magari è un po’ severo, ma non siamo stati perfetti e abbiamo delle responsabilità sui loro gol – ha dichiarato – Così, contro di loro, diventa difficile fare risultato. Gli abbiamo creato dei problemi, ma naturalmente non può bastarci questo. Sapevamo le difficoltà che avremmo trovato, ma non possiamo essere soddisfatti della prestazione. Ci sono stati errori già visti, il terzo gol è quello che più mi fa arrabbiare. Se si commettono certe ingenuità, con la Juventus non si può sperare di portare a casa dei punti. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia, sapendo che in questo campionato dobbiamo sudare ogni partita. Berardi? L’ho tolto perché aveva i crampi, altrimenti non lo avrei mai fatto. Peccato aver dovuto fare dei cambi forzati e non aver avuto uno dei giocatori di maggior qualità come Toljan, ha le capacità per fare diversi ruoli. Difesa a tre? Non abbiamo dei quinti per farla, a parte Pedersen che potrebbe adattarsi in quel ruolo”.