Il giocatore più falloso della Serie A: lo vuole il Milan

Chi è il giocatore più falloso di tutta la Serie A? Il nome che non ti aspetti: lo vuole anche il Milan in questa sessione di gennaio.

Chi è il giocatore che ha commesso più falli di tutta la Serie A? In questa speciale classifica che in pochi conoscono c’è un giocatore che, ormai da tempo, è al centro di numerose voci di mercato.

In estate, infatti, era davvero vicino a lasciare il suo attuale club, il Torino, direzione Atalanta, mentre adesso sembrerebbe aver attivato l’interesse del Milan, con i rossoneri che l’hanno identificato come l’obiettivo numero uno per la difesa per il mercato di gennaio.

Il riferimento è a Buongiorno, centrale che sta facendo davvero molto bene al Torino anche quest’anno, in cui ha già messo a segno 3 reti ed un assist in 17 partite. Le sue prestazioni sono davvero importanti ed hanno attirato l’interesse degli uomini di Pioli, che lo vedrebbe come rinforzo ideale di metà stagione per la retroguardia. Oltre ad essere l’oggetto del desiderio del club milanese, il ragazzo classe 1999 detiene anche un curioso primato in Serie A: è primo per numero di falli commessi.

Buongiorno piace al Milan: è il giocatore più falloso di tutta la Serie A

Un primo posto per Buongiorno che, tuttavia, ci può stare per due ragioni: il ragazzo fa della grinta uno dei suoi principali punti di forza e, inoltre, fattore non marginale, il suo ruolo, quello di difensore centrale, porta necessariamente a commettere più falli.

In questa classifica Buongiorno è il leader con 44 falli commessi fino a questo momento in stagione; al secondo posto invece troviamo Cristante della Roma con 42, mentre il podio si chiude con Calhanoglu dell’Inter, a quota 36.