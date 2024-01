“Fuori le pa**e”: la reazione di Paredes e Dybala all’addio di Mourinho | VIDEO CM.IT

La reazione dei due argentini beccati in auto fuori Trigoria dopo l’esonero di José Mourinho

E’ iniziata ufficialmente da poche ore una nuova era in casa Roma che porta la firma di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista e bandiera del club giallorosso, infatti, è stato nominato dalla società come nuovo allenatore fino al termine della stagione, dopo la notizia diffusa in mattinata dell’esonero di José Mourinho.

Dopo due anni e mezzo dall’approdo nella Capitale, si è dunque consumato con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto il rapporto tra lo ‘Special One’ e il club giallorosso. Una relazione fatta di tantissimo amore e passione con una tifoseria che sin dal primo istante ne ha riconosciuto l’attaccamento, ma anche di tante incomprensioni specialmente nell’ultimo periodo tra tecnico e proprietà americana.

Una prima reazione a caldo circa quanto avvenuto è stata colta dalle telecamere di Calciomercato.it fuori i cancelli di Trigoria. Nel pomeriggio, infatti, Leandro Paredes alla guida della sua vettura insieme a Paulo Dybala si è concesso per qualche secondo ai tifosi della Roma lì presenti. Adesso che “Mourinho non è più una scusa”, ai due argentini è stato espressamente chiesto di “tirare fuori le pa**e”. Il centrocampista ex Psg e Juventus, di tutta risposta, ha ribattuto con convinzione: “Lo sappiamo, lo sappiamo”.