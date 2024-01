Frosinone, la ‘maledizione’ continua: Di Francesco corre ai ripari

Il Frosinone è uscito sconfitto dalla gara contro l’Atalanta: la maledizione della trasferta continua per Di Francesco. I numeri.

L’Atalanta nella serata di ieri ha sconfitto con un sontuoso 5-0 il Frosinone di Eusebio Di Francesco che non riesce, così facendo, purtroppo ancora a chiudere il periodo difficile in campionato, fatto di tante sconfitte consecutive. Purtroppo i ciociari non riescono neanche a chiudere il trend negativo che li vede sempre sconfitti nei precedenti: oltre al 5-0 di ieri, infatti, a Bergamo erano arrivati un 4-0 ed un 2-0. Ma non solo, purtroppo continua anche il mal di trasferta degli ospiti che non sono ancora riusciti quest’anno a vincere, in tutto il girone d’andata, nemmeno una partita.

Soltanto Cagliari e Lecce hanno fatto altrettanto: per il Frosinone, infatti, soltanto due punti in dieci partite, una striscia negativa che nel girone di ritorno il tecnico dovrà necessariamente cercare di interrompere. Da inizio dicembre, inoltre, i suoi ragazzi hanno ottenuto soltanto un punto in sette gare, con ben 18 gol subiti, un record negativo che li ha fatti superare la Salernitana in classifica.

Frosinone, continua la maledizione in trasferta: i numeri

Per questo motivo il Frosinone dovrà necessariamente cercare di correre ai ripari, ripartendo da un attacco che contro l’Atalanta non è quasi mai riuscito a mettere in difficoltà gli avversari ma, allo stesso tempo, continua ad essere ricchissimo di talenti.

Oltre a Soulé, però, bisognerà cercare necessariamente un altro uomo a cui affidare la fase realizzativa: oltre all’argentino, già autore di otto reti quest’anno, si è creata una vera e propria voragine dal punto di vista del gol. Starà a Di Francesco cercare di trovare un vero e proprio bomber, una prima punta che possa finalizzare la mole di gioco prodotta, in attesa che Kaio Jorge, ieri in panchina per tutti 90 i minuti di gioco, trovi continuità di rendimento e torni ad essere la migliore versione di sé stesso.